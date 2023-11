Hinzufügen von Kalzium zum Boden: Aufdecken seiner Auswirkungen auf organische Stoffe und die Kohlenstoffspeicherung

Landwirte haben schon lange die Vorteile der Zugabe von Kalzium zum Boden erkannt. Von der Regulierung des pH-Werts bis hin zur Verbesserung der Bodenstruktur hat sich Kalzium als wertvolles Instrument zur Steigerung der Ernteerträge erwiesen. Eine aktuelle Studie, die von Wissenschaftlern der Cornell University und der Purdue University in Zusammenarbeit mit der Canadian Light Source an der University of Saskatchewan durchgeführt wurde, hat jedoch Licht auf einen bisher unbekannten Mechanismus geworfen, der durch Kalzium ausgelöst wird, wenn es in den Boden eingebracht wird.

Vor dieser Studie waren sich die Forscher des Einflusses von Kalzium auf die Stabilisierung organischer Stoffe im Boden bewusst. Die spezifischen Auswirkungen auf die mikrobielle Gemeinschaft und ihre Aktivitäten blieben jedoch ein Rätsel. Mikroben spielen eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung organischer Bodensubstanz und der Förderung des Pflanzenwachstums. Durch die Zugabe von Kalzium zum Boden entdeckten die Forscher eine signifikante Veränderung in der Zusammensetzung der mikrobiellen Gemeinschaft und der Art und Weise, wie sie organisches Material verarbeiteten.

Der leitende Forscher Itamar Shabtai erklärt: „Wir haben gezeigt, dass wir durch die Zugabe von Kalzium zum Boden die Gemeinschaft der Mikroben im Boden und die Art und Weise, wie sie organisches Material verarbeiten, verändert haben. Sie verarbeiteten es effizienter – mehr Kohlenstoff wurde im Boden zurückgehalten und weniger ging als CO2 an die Atmosphäre verloren.“

Kohlenstoff, ein lebenswichtiger Bestandteil organischer Substanz, spielt eine entscheidende Rolle für die Bodengesundheit. Kohlenstoffreiche Böden weisen eine verbesserte Wasserspeicherung, eine verbesserte Nährstoffversorgung der Pflanzen und eine bessere Erosionsbeständigkeit auf. Darüber hinaus enthält der Boden mehr Kohlenstoff als Pflanzen und die Atmosphäre zusammen, was ihn zu einem wesentlichen Faktor bei der Bekämpfung des Klimawandels macht. Durch die Erhöhung des Kohlenstoffgehalts im Boden durch den strategischen Einsatz von Kalzium könnte es möglich sein, den Anstieg des atmosphärischen CO2 zu mildern.

Die Forscher nutzten fortschrittliche Bildgebungstechniken an der Canadian Light Source, um die Zersetzung von Pflanzenmaterial zu messen und stabilisierten Kohlenstoff im Boden zu identifizieren. Ihre Erkenntnisse bieten potenzielle Vorteile für landwirtschaftliche Erzeuger und stellen ein weiteres Instrument zur Erhaltung und Verbesserung der organischen Substanz im Boden dar. Durch die Verwendung von kalziumhaltigen Bodenverbesserungsmitteln wie Kalk und Gips können Landwirte die organische Bodensubstanz wirksam stärken und die allgemeine Bodengesundheit verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Welche Vorteile bietet die Zugabe von Kalzium zum Boden?

A: Die Zugabe von Kalzium zum Boden hilft, den pH-Wert zu regulieren, die Bodenstruktur zu verbessern, die Ernteerträge zu steigern und die effiziente Nährstoffversorgung der Pflanzen zu erleichtern.

F: Wie wirkt sich Kalzium auf die organische Substanz im Boden aus?

A: Die Studie ergab, dass die Zugabe von Kalzium zum Boden die Zusammensetzung und Aktivität mikrobieller Gemeinschaften verändert, was zu einer effizienteren Verarbeitung organischer Stoffe führt, was zu einer erhöhten Kohlenstoffretention im Boden und einem geringeren Verlust als CO2 führt.

F: Warum ist Kohlenstoff wichtig für die Bodengesundheit?

A: Kohlenstoff spielt eine entscheidende Rolle für verschiedene Bodeneigenschaften. Böden mit höherem Kohlenstoffgehalt weisen eine verbesserte Wasserspeicherung, eine verbesserte Nährstoffversorgung der Pflanzen und eine höhere Erosionsbeständigkeit auf und tragen durch die Speicherung erheblicher Mengen Kohlenstoff zur Bekämpfung des Klimawandels bei.

F: Wie können landwirtschaftliche Erzeuger von diesen Erkenntnissen profitieren?

A: Diese Forschung liefert wertvolle Erkenntnisse für Landwirte, indem sie die Auswirkungen von Kalzium auf die organische Substanz des Bodens hervorhebt. Durch die Einbeziehung kalziumhaltiger Bodenverbesserungsmittel wie Kalk und Gips können Landwirte die organische Bodensubstanz effektiv verbessern, was zu einer verbesserten Bodengesundheit und einer höheren Pflanzenproduktivität führt.

Quellen:

Original-Artikel: phys.org

Studie: Nature Communications veröffentlicht