Aktive Operationen laufen nach der Entdeckung asiatischer Hornissen auf Teesside

Die Besorgnis über das Vorkommen asiatischer Hornissen, auch Gelbbeinhornissen genannt, auf Teesside wächst. Diese invasiven Raubtiere wurden in den letzten Jahren häufiger gesichtet und stellen eine erhebliche Bedrohung für Honigbienen und die Artenvielfalt dar. Die National Bee Unit (NBU) hat in diesem Jahr einen starken Anstieg der Zahl der gefundenen Nester gemeldet: 54 wurden bereits entdeckt.

Die bestätigte Sichtung einer Asiatischen Hornisse in Yarm löste eine Suche aus, die zur Entdeckung eines Nestes in der Nähe des Flusses Tees führte. Es gibt nun Pläne, das Nest nächste Woche zu zerstören und zu entfernen, um Bestäuber, insbesondere Honigbienen, vor der Dezimierung zu schützen. Die British Beekeepers Association (BBKA) macht aktiv auf die Hornissen und ihre möglichen Auswirkungen auf lokale Ökosysteme aufmerksam.

Eine weitere Sichtung wurde am 20. September in der Gegend von Egglescliffe in der Nähe des Wasdale Drive gemeldet. Dieses Gebiet wird streng auf weitere Aktivitäten überwacht. Die Cleveland Beekeepers Association informiert regelmäßig über die Situation und bestätigt, dass ein Team von Bieneninspektoren das Nest am Freitag erfolgreich lokalisiert hat.

Während die Hornissen überwiegend auf Teesside gefunden wurden, gab es auch in anderen Teilen des Vereinigten Königreichs Sichtungen. Im April wurden Sichtungen in Northumberland gemeldet, und im September gab es einen glaubwürdigen Bericht aus Hull. In diesen Gebieten werden derzeit Überwachungsbemühungen durchgeführt, um das Ausmaß der Präsenz und potenziellen Bedrohung der Hornisse einzuschätzen.

Asiatische Hornissen, die ursprünglich aus Asien stammen, begannen sich 2004 in Europa auszubreiten. Ihre Ankunft im Vereinigten Königreich wurde erstmals Ende 2016 festgestellt, angefangen bei den Kanalinseln bis hin nach Südengland. Diese Hornissen sind in der Lage, Menschen mit Allergien durch einen einzigen Stich zu töten und können bis zu 50 Bienen an einem Tag fressen, was ein erhebliches Risiko für die menschliche Gesundheit und die Artenvielfalt darstellt.

