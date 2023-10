Enthüllung des Mechanismus der MITF-Regulation von Zielgenen

By

Forscher von Ludwig Oxford haben eine bedeutende Entdeckung über den Mikrophthalmie-assoziierten Transkriptionsfaktor (MITF) und die Art und Weise gemacht, wie er seine Zielgene reguliert. MITF spielt eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung von Pigmentzellen und wird auch mit Melanomen, einer Hautkrebsart, in Verbindung gebracht. Die Ergebnisse dieser in Nature Communications veröffentlichten Studie offenbaren wichtige Einblicke in die Mechanismen hinter der Kontrolle des MITF über die Genexpression.

Die Forscher unter der Leitung von Pakavarin Louphrasitthiphol und Colin Goding fanden heraus, dass die Acetylierung eines bestimmten Lysinrests, K206, die Fähigkeit von MITF hemmt, sich an DNA-Elemente zu binden, die mit der Differenzierung zusammenhängen. Acetylierung verändert die DNA-Bindungspräferenzen von MITF durch Modifizierung der Proteine ​​CBP/p300. Diese Entdeckung bietet wertvolle Einblicke in die Pathologie des Waardenburg-Syndroms, einer genetischen Störung, die durch Pigmentstörungen im Zusammenhang mit einer Mutation in K206 gekennzeichnet ist.

Eine weitere bemerkenswerte Beobachtung aus der Studie ist, dass über 40 % der MITF-Moleküle im Zellkern fest an die DNA gebunden bleiben, mit verlängerten Verweilzeiten von über 100 Sekunden. Diese verlängerte Bindungsdauer legt nahe, dass MITF möglicherweise eine Rolle bei der Etablierung und Aufrechterhaltung spezifischer Chromatinstrukturen in Melanozyten spielt, ähnlich wie andere Transkriptionsregulatoren, die an der Chromatinorganisation beteiligt sind.

Das Verständnis der Mechanismen, die die Zielselektivität und DNA-Bindung von MITF regulieren, ist von entscheidender Bedeutung, um die Entstehung von Melanomen zu verstehen und zukünftige Therapiestrategien zu steuern. Weitere Forschung in diesem Bereich könnte sich auf die Erforschung der genauen molekularen Wechselwirkungen konzentrieren, die an der DNA-Bindung und Acetylierung von MITF beteiligt sind, sowie auf die Untersuchung des Beitrags anderer Faktoren zu seiner Zielselektivität. Dieses Wissen könnte den Weg für gezielte Interventionen bei der Behandlung von Melanomen sowie anderen Erkrankungen im Zusammenhang mit der Entwicklung von Pigmentzellen ebnen.

Quelle: Nature Communications (2023) DOI: 10.1038/s41467-023-41793-7