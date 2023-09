Berücksichtigung der Sauerstoffvariabilität in Küstenökosystemen

Der Rückgang des Sauerstoffgehalts in den Ozeanen aufgrund des Klimawandels und der Umweltverschmutzung stellt eine erhebliche Bedrohung für das Leben im Meer und die Ökosysteme dar. Laut Forschern der King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) muss jedoch die zeitliche und räumliche Variation des Sauerstoffgehalts in marinen Ökosystemmodellen berücksichtigt werden, um das Schicksal des Meereslebens genau vorherzusagen.

Aktuelle Modelle erfassen die Sauerstoffdynamik in Küstenökosystemen nicht, die reich an sauerstoffproduzierenden Organismen wie Seegraswiesen, Mangrovenwäldern und Korallenriffen sind. Diese Ökosysteme haben eine andere Dynamik als weniger produktive Gebiete des Ozeans, die manchmal als „blaue Wüsten“ bezeichnet werden.

In einer vom Meeresforscher Marco Fusi geleiteten Studie zeigten Beobachtungen von Krabben in einem Mangrovenwald, dass sie dank der erhöhten Sauerstoffproduktion bei wärmeren Temperaturen in sauerstoffübersättigten Gewässern überleben können. Die Forscher fanden auch Schwankungen des Sauerstoffgehalts in der Lagune von Venedig und in Korallenriffen im Roten Meer, was frühere Annahmen über sauerstoffarme „tote Zonen“ in Frage stellte.

Die Forschung betont die Notwendigkeit, komplexe mathematische Modelle zu entwickeln, die die Variabilität des Sauerstoffgehalts im Management mariner Ökosysteme berücksichtigen. Lineare Modelle, die auf Durchschnittswerten des gelösten Sauerstoffs basieren, reichen nicht aus, um die wahre Dynamik von Küstenökosystemen zu erfassen.

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass Meeresarten in produktiven Ökosystemen über eine hohe Anpassungs- und Widerstandsfähigkeit verfügen, was im Gegensatz zu früheren Vorhersagen eines erheblichen Verlusts der Artenvielfalt steht. Durch die Einbeziehung von Schwankungen in Modelle können Wissenschaftler die Anpassungsfähigkeit mariner Arten besser verstehen und wirksame Schutzstrategien entwickeln.

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Nature Geoscience veröffentlicht.

Quelle: Folco Giomi et al., Sauerstoffdynamik in marinen produktiven Ökosystemen auf ökologisch relevanten Skalen, Nature Geoscience (2023)