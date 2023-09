Rotierende Schwarze Löcher zerreißen umgebende Gasscheiben und erklären das dramatische Verhalten von Quasaren

Forscher der Northwestern University haben hochauflösende 3D-Simulationen durchgeführt, die zeigen, wie rotierende Schwarze Löcher die umgebende Raumzeit auseinanderreißen, was zur gewaltsamen Zerstörung von Gasscheiben führt, die als Akkretionsscheiben bekannt sind. Dieses Phänomen hat erhebliche Auswirkungen auf das Verhalten einiger der hellsten Objekte am Nachthimmel, beispielsweise Quasare.

In den Simulationen stellten die Forscher fest, dass der innere Ring der Akkretionsscheibe zunächst vom Schwarzen Loch verschlungen wird und eine Lücke zurückbleibt. Dann ergießen sich Trümmer von der äußeren Teilscheibe in den Spalt, füllen ihn wieder auf und der Vorgang wiederholt sich. Überraschenderweise vollzieht sich dieser Zyklus von Essen, Auffüllen und Essen innerhalb von Monaten, viel schneller als bisher angenommen.

Diese Entdeckung trägt dazu bei, die bei Quasaren beobachteten drastischen Schwankungen zu erklären, die vermutlich auf die Wechselwirkung zwischen Schwarzen Löchern und ihren gasgefüllten Akkretionsscheiben zurückzuführen sind. Die klassische Akkretionsscheibentheorie hatte Schwierigkeiten, die bei Quasaren beobachteten schnellen Veränderungen zu erklären, aber die Simulationen liefern eine mögliche Erklärung. Die Aufhellung und Abschwächung von Quasaren steht im Einklang mit der Zerstörung des inneren Teils der Akkretionsscheibe.

Bisher gingen Forscher davon aus, dass die Akkretionsscheiben geordnet und auf die Rotation des Schwarzen Lochs ausgerichtet seien. Die Simulationen deuten jedoch darauf hin, dass diese Scheiben tatsächlich viel turbulenter und chaotischer sind. Die Gasdynamik, Magnetfelder und die allgemeine Relativitätstheorie spielen eine entscheidende Rolle für das Verhalten der Akkretionsscheibe.

Die Simulationen zeigen, dass der Frame-Dragging-Effekt des rotierenden Schwarzen Lochs die gesamte Scheibe zum Wackeln bringt, ähnlich einem Gyroskop. Dadurch wird die Scheibe verformt, was zu Kollisionen zwischen Gasteilchen und der Entstehung heller Schocks führt, die Material in Richtung des Schwarzen Lochs treiben. Schließlich bricht der innerste Bereich der Festplatte vom Rest ab, was zur unabhängigen Entwicklung von Unterplatten führt.

In der Reißregion, in der sich die innere und äußere Teilscheibe trennen, beginnt der Fressrausch. Die Rotation des Schwarzen Lochs konkurriert mit der Reibung und dem Druck in der Scheibe, was zur Kollision der inneren und äußeren Scheibe führt. Die äußere Scheibe schabt Schichten der inneren Scheibe ab und drückt sie nach innen. Die Schwerkraft des Schwarzen Lochs zieht dann Gas aus der äußeren Region an, um die innere Region wieder aufzufüllen.

Dieses neue Verständnis der Dynamik von Akkretionsscheiben und Schwarzen Löchern wirft Licht auf das Verhalten von Quasaren, insbesondere von Quasaren mit wechselndem Aussehen, die sich scheinbar über kurze Zeiträume ein- und ausschalten. Die in den Simulationen beobachteten schnellen Fress-Nachfüll-Essen-Zyklen stimmen mit den schnelleren Veränderungen überein, die bei diesen Quasaren beobachtet werden.

Weitere Forschungen zum komplexen Verhalten von Schwarzen Löchern und ihren Akkretionsscheiben werden Astronomen helfen, die extremsten Objekte und Phänomene des Universums besser zu verstehen.

