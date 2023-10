Nanophotonische Elektronenbeschleuniger: Miniaturisierung von Teilchenbeschleunigern

By

Ein Forscherteam hat durch die Entwicklung nanophotonischer Elektronenbeschleuniger erhebliche Fortschritte bei der Miniaturisierung von Teilchenbeschleunigern erzielt. Diese neuen Beschleuniger, die die Größe eines Computerchips haben, nutzen Laser, um die Geschwindigkeit von Elektronen rasant zu erhöhen. Die erfolgreiche Beschleunigung von Elektronen mithilfe eines Nanogeräts bringt uns der Möglichkeit einer direkten internen Strahlentherapie mithilfe von Endoskopen in der Zukunft näher.

Teilchenbeschleuniger sind unverzichtbare Werkzeuge in verschiedenen Industrien, Forschungsbereichen und im medizinischen Bereich. Allerdings sind diese Maschinen typischerweise groß und benötigen viel Platz. Der Einsatz laserbasierter Beschleunigung innerhalb einer photonischen Nanostruktur bietet eine mikroskopische Alternative, die Kosten und Gerätegrößen erheblich reduzieren kann.

Bisher gab es keine schlüssigen Beweise für wesentliche Energiegewinne in nanophotonischen Elektronenbeschleunigern. Einem Team von Laserphysikern der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU) ist es jedoch gelungen, den ersten nanophotonischen Elektronenbeschleuniger zu demonstrieren. Dieser Erfolg fiel mit einem ähnlichen Durchbruch von Kollegen an der Stanford University zusammen.

Diese nanophotonischen Beschleuniger sind unglaublich klein, ihre Strukturen messen nur wenige Nanometer. Mit ultrakurzen Laserpulsen gelang es den Forschern, Elektronen innerhalb dieser Strukturen messbar zu beschleunigen. Obwohl dies wie eine bescheidene Leistung erscheinen mag, handelt es sich doch um einen bedeutenden Meilenstein auf dem Gebiet der Beschleunigerphysik.

Ziel ist es, den Energiegewinn und den Elektronenstrom weiter zu steigern, um Teilchenbeschleuniger auf einem Chip für medizinische Anwendungen nutzbar zu machen. Um dies zu erreichen, müssen die Forscher die Strukturen erweitern oder mehrere Kanäle nebeneinander platzieren.

Auch Kollegen der Stanford University arbeiten gemeinsam mit dem FAU-Team an der Realisierung des „Accelerator on a Chip“. Die gemeinsame Anstrengung wird von der Gordon and Betty Moore Foundation finanziert.

Quellen:

„Laserphysikern ist es gelungen, Elektronen mit einem Nanogerät zu beschleunigen“ – Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU)

„Beschleunigung von Elektronen mit einer aus der Teilchenphysikforschung übernommenen Technologie“ – Stanford University