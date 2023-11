Entdeckung der gigantischen Urneunaugen: Einblicke in die Entwicklung eines wilden Raubtiers

By

Forscher haben kürzlich in Nordchina eine bemerkenswerte Entdeckung gemacht und die Fossilien zweier Neunaugenarten ausgegraben, die vor etwa 160 Millionen Jahren gediehen. Diese Fossilien werfen Licht auf die faszinierende Entwicklung dieser alten Fische und zeigen, dass sie sich bereits in beeindruckende Raubtiere mit atemberaubender Länge verwandelt hatten, die mehr als zehnmal größer wurden als ihre frühesten Verwandten.

Neunaugen, oft als „lebende Fossilien“ bezeichnet, haben eine reiche Evolutionsgeschichte, die 360 ​​Millionen Jahre zurückreicht. Diese Kreaturen sind während dieser langen Zeit relativ unverändert geblieben, was ihnen ihren wohlverdienten Spitznamen eingebracht hat. Während heutige Neunaugen eine Länge von bis zu einem Meter erreichen können, waren ihre Vorfahren aus dem Paläozoikum nur wenige Zentimeter lang. Eine der neu entdeckten alten Neunaugenarten namens Yanliaomyzon occisor maß von der Spitze bis zum Schwanz mehr als 64 Zentimeter (25 Zoll), was das beträchtliche Wachstum dieser Fische im Laufe der Zeit veranschaulicht.

Die Fossilien wurden in der terrestrischen Yanliao-Biota gefunden, einem Standort in Nordchina, der für seine bemerkenswert gut erhaltenen Lagerstätte-Fossilien bekannt ist. Diese Fossilien bieten Paläontologen eine einzigartige Gelegenheit, tiefer in die Evolutionsgeschichte und die Ernährungsbiologie der Vorfahren moderner Neunaugen einzutauchen.

Das Forschungsteam unter der Leitung von Feixiang Wu von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften führte eine umfassende Analyse der beiden Neunaugenarten durch und nutzte dabei fortschrittliche Techniken wie die mikrocomputerisierte Röntgentomographie, die es ihnen ermöglichte, die Fossilien in komplexen 3D-Details zu visualisieren. Neunaugen gehören neben ihren nahen Verwandten, den Schleimaalen, zur besonderen Gruppe der lebenden kieferlosen Wirbeltiere. Diese bemerkenswerten Meeresbewohner ähneln Aalen und haben lange, schuppenlose Körper. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass es sich bei Aalen um viel neuere Arten handelt, die über innovative Merkmale wie Kiefer und Knochen verfügen.

Im Gegensatz zu anderen Fischen, die ihre Kiefer zur Nahrungsaufnahme nutzen, besitzen Neunaugen ein rundes, scharf gezahntes Maul, das es ihnen ermöglicht, das Blut ihrer Beute zu saugen. Neunaugen gehören zu den frühesten bekannten Wirbeltieren, und ihr Fressverhalten ist für die Erforschung der Wirbeltierentwicklung von großer Bedeutung. Wie Wu, Janvier und Zhang in ihrer veröffentlichten Arbeit erklären, heften sich Neunaugen fest an Wirte oder Beutetiere und ernähren sich, indem sie entweder Blut verbrauchen oder Gewebe mit ihrem gezahnten Mundsauger abschneiden.

Trotz ihrer Bedeutung für das Verständnis der Wirbeltierentwicklung hat sich die Entschlüsselung der Evolutionsgeschichte der Neunaugen aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von Fossilien als schwierig erwiesen. Es bleibt unklar, wann genau Neunaugen komplexe Zähne für die Nahrungsaufnahme entwickelten, da ihren frühen Artgenossen das erste Larvenstadium fehlte, das im Lebenszyklus moderner Neunaugen beobachtet wird, wo ihre Eier als blinde, wurmartige Kreaturen schlüpfen, die sich im Schlick eingraben.

Die neu entdeckten Jura-Neunaugenarten bieten wertvolle Hinweise auf das Fressverhalten und den Lebenszyklus alter Neunaugen. Die größere Größe dieser Arten ermöglichte es ihnen wahrscheinlich, längere Strecken zurückzulegen, ihr Verbreitungsgebiet zu erweitern, mehr Eier zu legen und sich effektiver an Salzwasserumgebungen anzupassen.

Durch sorgfältige Untersuchungen entdeckten die Forscher auch Skelettreste, darunter Zähne, Kieferknochen und sogar die Schädel nicht identifizierter Knochenfische, im Darmtrakt beider fossiler Arten. Diese Überreste weisen stark auf die Fleischfressgewohnheiten der alten Neunaugen hin und sind damit die ältesten Aufzeichnungen über Neunaugen mit einer klar spezifizierten Ernährungsweise.

Die Studie widerlegt frühere Annahmen hinsichtlich der biogeografischen Herkunft moderner Neunaugen und weist auf die südliche Hemisphäre als wahrscheinlichen Ursprung hin. Es unterstreicht die Bedeutung der Fossilien für die Überbrückung evolutionärer Lücken und bietet neue Einblicke in die Ursprünge und die räuberische Natur dieser erstaunlichen Kreaturen. Die Ergebnisse wurden in der renommierten Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

1. Was sind Neunaugen?

Neunaugen sind uralte Fischarten, die für ihr kieferloses, aalartiges Aussehen und ihr einzigartiges Fressverhalten bekannt sind, bei dem sie das Blut anderer Fische saugen.

2. Wie alt sind Neunaugen?

Neunaugen gibt es seit etwa 360 Millionen Jahren, was ihnen aufgrund ihrer geringen evolutionären Veränderung im Laufe der Zeit die Bezeichnung „lebende Fossilien“ eingebracht hat.

3. Was haben die jüngsten Fossilienfunde über Neunaugen verraten?

Die in Nordchina ausgegrabenen Fossilien deuten darauf hin, dass sich Neunaugen bereits vor über 160 Millionen Jahren zu großen Raubtieren entwickelt hatten und mehr als zehnmal länger wuchsen als ihre frühesten Vorfahren.

4. Wie wurden die Fossilien analysiert?

Die Forscher nutzten die mikrocomputerisierte Röntgentomographie, um die Fossilien im 3D-Detail zu visualisieren und so Einblicke in die Struktur und Eigenschaften der alten Neunaugen zu gewinnen.

5. Wo wurden die Fossilien gefunden?

Die Fossilien wurden in der terrestrischen Yanliao-Biota in Nordchina entdeckt, einem bekannten Ort, der für gut erhaltene Fossilien bekannt ist.

6. Welche Bedeutung haben die Fossilienfunde?

Die Fossilien liefern wertvolle Informationen über die Evolutionsgeschichte und Ernährungsbiologie der Neunaugen und geben Aufschluss über ihre antike Herkunft und ihr Raubtierverhalten.

7. Was fanden die Forscher im Darmtrakt der alten Neunaugen?

Die Forscher entdeckten Skelettreste, darunter Zähne, Kieferknochen und nicht identifizierte knöcherne Fischschädel, was darauf hindeutet, dass sich diese alten Neunaugen fleischfressend ernährten.

8. Was ist die biogeografische Quelle moderner Neunaugen?

Entgegen früheren Annahmen legt die Studie nahe, dass die südliche Hemisphäre die wahrscheinliche biogeografische Quelle moderner Neunaugen ist.