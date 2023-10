Das Potenzial verlassener Ackerflächen für den Klimaschutz und die Ernährungssicherheit

Forscher am Centre for Nature-based Climate Solutions (CNCS) der National University of Singapore fordern Regierungen auf, die Nutzung verlassener Ackerflächen zur Unterstützung von Klimaschutz- und Ernährungssicherheitsbemühungen zu überdenken. In einer in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlichten Studie heben die Forscher die „zweite Chance“ hervor, die diese vernachlässigten Gebiete verdienen, um die doppelte globale Krise des Klimawandels und der Nahrungsmittelknappheit zu bewältigen.

Die Ausweitung landwirtschaftlicher Flächen zur Deckung des steigenden Nahrungsmittelbedarfs im Zusammenhang mit der wachsenden Weltbevölkerung greift häufig in wichtige natürliche Lebensräume wie tropische Wälder ein und gefährdet diese. Mittlerweile wird jedes Jahr eine erhebliche Menge an Ackerland aufgrund verschiedener Faktoren wie Bodendegradation, sozioökonomischen Veränderungen, Katastrophen, bewaffneten Konflikten und Urbanisierung aufgegeben.

Laut der Studie wurden zwischen 1992 und 2020 weltweit etwa 101 Millionen Hektar Ackerland aufgegeben, was der Landfläche Ägyptens entspricht. Dies entspricht einer Aufgaberate von rund 3.6 Millionen Hektar pro Jahr. Die Forscher betonen jedoch das Potenzial dieser verlassenen Ackerflächen als naturbasierte Lösungen.

Die strategische Bewirtschaftung verlassener Ackerflächen kann die Rekultivierung für die Nahrungsmittelproduktion oder die Wiederaufforstung umfassen. Die Rekultivierung kann dazu beitragen, den Druck zu verringern, Wälder für neue Ackerflächen zu roden, und so zur Erhaltung bestehender Wälder beitragen. Die Forscher fanden heraus, dass von den weltweit 101 Millionen Hektar verlassenen Ackerlandes 61 Millionen Hektar für eine Rekultivierung geeignet sind und möglicherweise genug Nahrungsmittel produzieren, um jährlich zwischen 292 und 476 Millionen Menschen zu ernähren.

Durch die Wiederaufforstung dieser verlassenen Gebiete können junge Wälder entstehen, die als Kohlenstoffsenken fungieren, atmosphärisches Kohlendioxid absorbieren und eine entscheidende Rolle bei der Eindämmung des Klimawandels spielen. Die Studie ergab, dass 83 Millionen Hektar für die Wiederaufforstung zur Verfügung stehen, wodurch bis zu 1,066 Millionen Tonnen Kohlendioxid pro Jahr gebunden werden könnten, was in etwa den jährlichen Emissionen Japans entspricht. Etwa die Hälfte der gesamten aufgegebenen Ackerfläche, rund 50.5 Millionen Hektar, eignete sich sowohl für die Rekultivierung als auch für die Wiederaufforstung.

Politische Entscheidungsträger müssen die Vorteile und Kompromisse von Rekultivierung oder Wiederaufforstung auf der Grundlage spezifischer nationaler Umstände, Prioritäten und anderer Einflussfaktoren abwägen. Lokale Richtlinien, Marktzugang und Offenheit für den internationalen Handel können diese Entscheidungen erheblich beeinflussen. Die Forscher betonen die Bedeutung einer wissenschaftlichen Analyse der Landeignung und der erreichbaren Potenziale sowie kontextspezifischer Ortskenntnisse, um das Potenzial aufgegebener Ackerflächen zu erschließen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass verlassene Ackerflächen eine weitgehend ungenutzte Ressource zur Bewältigung des Klimawandels und der Nahrungsmittelknappheit darstellen. Durch die strategische Bewirtschaftung und Umnutzung dieser Flächen durch Rekultivierung oder Wiederaufforstung können Regierungen erhebliche Fortschritte bei der Eindämmung des Klimawandels und der Ernährungssicherheit erzielen.

Quellen:

– Centre for Nature-based Climate Solutions (CNCS) der National University of Singapore

– Forschungsergebnisse veröffentlicht in der Zeitschrift Nature Communications