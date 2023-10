Die 5-Milliarden-Dollar-Mission Europa Clipper: Erkundung des Jupitermondes nach Lebenszeichen

By

Der Start der mit Spannung erwarteten Europa-Clipper-Mission ist nur noch ein Jahr entfernt. Mit einem Preis von 5 Milliarden US-Dollar zielt diese ehrgeizige Roboter-Weltraummission darauf ab, eine entscheidende Frage zu beantworten: Könnte Jupiters eisiger Mond Europa unter seiner gefrorenen Oberfläche Leben beherbergen?

Europa ist ein faszinierender Himmelskörper, der etwas kleiner als der Erdmond ist. Was es für Wissenschaftler besonders interessant macht, ist das Vorhandensein eines riesigen globalen Ozeans aus flüssigem Wasser, der sich unter seiner eisigen Kruste verbirgt. Die Raumsonde Europa Clipper wird nahe an Europa vorbeifliegen und dabei bis auf 16 Meilen an seine Oberfläche herankommen. Dabei wird sie eine hochentwickelte Reihe von neun Instrumenten nutzen, um den Mond zu untersuchen.

Laut Jordan Evans, dem Leiter des Europa Clipper-Teams am Jet Propulsion Laboratory der NASA, ist die Mission derzeit auf dem richtigen Weg, am 10. Oktober 2024 während eines 21-tägigen Planetenstartfensters zum Jupiter aufzubrechen. Die Ingenieure haben den genauen Startzeitpunkt festgelegt. Der Start ist für 11:51 Uhr EDT geplant.

Die Europa-Clipper-Mission stellt aufgrund ihrer enormen Größe und Komplexität einzigartige Herausforderungen dar. Das 13,000 Pfund schwere Raumschiff verfügt über Solaranlagen mit einer Flügelspannweite von 100 Fuß und ist mit empfindlichen Radarinstrumenten ausgestattet, die gleichzeitig arbeiten müssen. Evans beschreibt es als „Biest“.

Trotz einiger Hindernisse auf dem Weg, wie z. B. Personalproblemen und der Notwendigkeit, die richtige Rakete für die Mission auszuwählen, macht der Europa Clipper Fortschritte. Die NASA entschied sich schließlich für den Falcon Heavy von SpaceX für den Start, was schätzungsweise 2 Milliarden US-Dollar einsparte und eine direktere Flugbahn zum Jupiter ermöglichte.

Die COVID-19-Pandemie wirkte sich auch auf die Mission aus und führte zu Verzögerungen bei der Lieferung einiger Instrumente von Clipper. Die letzten Komponenten wurden jedoch kürzlich installiert, darunter die wissenschaftlichen Instrumente, der Elektroniktresor und die Hochleistungskommunikationsantenne des Raumfahrzeugs.

In den kommenden Monaten wird das Raumschiff strengen Tests unterzogen, darunter Geräusch-, Vibrations-, Stoß- und elektromagnetische Verträglichkeitstests. Ingenieure werden das Raumschiff außerdem in einer thermischen Vakuumkammer extremen Temperaturschwankungen aussetzen.

Da sich das Startfenster in einem Jahr öffnet, erreicht die Europa-Clipper-Mission entscheidende Meilensteine ​​und kommt der Enthüllung der Geheimnisse von Europas Potenzial zur Lebenserhaltung immer näher.

