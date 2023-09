Teenager aus Alabama entdeckt 34 Millionen Jahre alten Walschädel auf Familienfarm

Lindsey Stallworth, eine Studentin an der Alabama School of Math and Science, machte eine unglaubliche Entdeckung, als sie auf der Farm ihrer Familie nach Fossilien suchte. Stallworth stieß zufällig auf einen 34 Millionen Jahre alten Walschädel, was einen bedeutenden Fund für die Region darstellt.

Stallworth hatte jahrelang auf der Farm Fossilien gesammelt, hatte aber nie jemanden, der Auskunft darüber geben konnte. Sie beschloss, einige ihrer Entdeckungen ihrem Biologielehrer Drew Gentry, einem Paläontologen, vorzustellen. Gentry erkannte sofort einen der Haifischzähne, die sie ihm zeigte, und war neugierig, mehr über seine Herkunft zu erfahren.

Gentry besuchte die Farm im Sommer in der Hoffnung, die Haifischzähne zu erforschen. Er fand jedoch etwas viel Bedeutenderes. Innerhalb weniger Stunden entdeckte Gentry Fragmente versteinerter Knochen, die ihn zu mehreren großen Knochen führten, die aus dem Boden ragten. Es wurde festgestellt, dass die Knochen einem Wal gehörten.

In Begleitung von Stallworth und einigen Helfern verbrachte Gentry den größten Teil des Junis und Julis damit, die Überreste auszugraben. Sie brachten die Knochen zur weiteren Untersuchung in ein Paläontologielabor der Alabama School of Math and Science zurück.

Der Wal wird auf eine Länge von etwa 20 Fuß geschätzt und ist vermutlich ein kleinerer Verwandter von Basilosaurus cetoides, dem Staatsfossil von Alabama. Es könnte auch mit Zygorhiza zusammenhängen, einer anderen Walart, die in Nachbarstaaten vorkommt.

Obwohl bisher nur der Schädel geborgen wurde, plant das Team, den Rest des Wals in den kommenden Jahren auszugraben. Aufgrund seiner Größe wird es voraussichtlich drei bis vier Jahre dauern, bis die Kreatur vollständig ausgegraben ist.

Jun Ebersole, Direktor der Sammlungen am McWane Science Center, hat bestätigt, dass der Walschädel etwa 34 Millionen Jahre alt ist. Die Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in das antike Meeresleben in Alabama und unterstreicht die Bedeutung fortgesetzter Erforschung und Forschung auf dem Gebiet der Paläontologie.

Quellen:

– Originalartikel: [Quelle hinzufügen]

– Definition von Basilosaurus cetoides: [Definition hinzufügen]

– Definition von Zygorhiza: [Definition hinzufügen]

– Definition der Paläontologie: [Definition hinzufügen]

– Definition von „ausgraben“: [Definition hinzufügen]

– Definition des Paläontologielabors: [Definition hinzufügen]

– Definition von Meereslebewesen: [Definition hinzufügen]