Die „Eismaus“: Fossile Zähne eines uralten spitzmausähnlichen Tieres im arktischen Alaska gefunden

Zusammenfassung: Forscher haben fossile Zähne eines winzigen nagetierähnlichen Lebewesens namens Sikuomys mikros entdeckt, das den Spitznamen „Eismaus“ trägt und vor über 70 Millionen Jahren im heutigen Alaska lebte. Die etwa so große Kreatur wie eine Hausmaus gedieh in den eisigen Temperaturen und der Dunkelheit des arktischen Winters zusammen mit verschiedenen Dinosaurierarten. Die nur 1 bis 1.5 Millimeter großen Zähne wurden in Sedimenten gefunden, die an drei verschiedenen Standorten in der Prince-Creek-Formation gesammelt wurden, einem Gebiet voller Dinosaurierfossilien. Die Zähne unterschieden sich ausreichend von denen seiner nahen Verwandten, um ihn als neue Art einzustufen. Obwohl wenig über das Verhalten und den Lebensstil der Kreatur bekannt ist, spekulieren Wissenschaftler, dass sie möglicherweise den ganzen Winter über aktiv geblieben ist und sich von Insekten und anderen Wirbellosen ernährt hat, um sich in der rauen Umgebung zu ernähren. Es wird angenommen, dass die geringe Größe des Sikuomys mikros eine evolutionäre Anpassung ist, die es ihm ermöglicht, in den Wintermonaten weniger Nahrung zu benötigen.

Die Prince-Creek-Formation oberhalb des Polarkreises bietet einen einzigartigen Einblick in die prähistorischen Bewohner der Region zur Zeit der Dinosaurier. Die Entdeckung der „Eismaus“-Zähne erweitert unser Verständnis der vielfältigen Ökosysteme, die in der alten Arktis existierten, und stellt unsere Vorurteile über die Grenzen des Lebens in extremen Umgebungen in Frage.

Quelle: Journal of Systematic Palaeontology (August 2021)