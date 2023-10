Ein revolutionärer Durchbruch: DeepMB ermöglicht hochwertige optoakustische Bildgebung in Echtzeit

By

Forscher haben eine bahnbrechende Entdeckung auf dem Gebiet der medizinischen Bildgebung gemacht und sich der seit langem bestehenden Herausforderung gestellt, mithilfe der multispektralen optoakustischen Tomographie (MSOT) schnell qualitativ hochwertige Bilder zu erhalten. MSOT ist eine Spitzentechnologie, die das Potenzial hat, verschiedene Krankheiten wie Brustkrebs und Muskeldystrophie zu diagnostizieren und zu bewerten. Allerdings hat die zeitaufwändige Verarbeitung, die zur Erstellung detaillierter Bilder erforderlich ist, den klinischen Nutzen eingeschränkt.

Um diese Herausforderung zu meistern, haben Forscher DeepMB entwickelt, ein Deep-Learning-Framework, das eine qualitativ hochwertige optoakustische Bildgebung in Echtzeit ermöglicht. DeepMB schließt die Lücke zwischen der Geschwindigkeit der Echtzeitbildgebung und der durch modellbasierte Rekonstruktion erreichten Bildqualität. Dies wird durch die Darstellung einer modellbasierten Rekonstruktion mithilfe eines tiefen neuronalen Netzwerks erreicht.

Was DeepMB auszeichnet, ist seine beeindruckende Leistung. Durch das Training des Systems anhand synthetisierter optoakustischer Signale und durch modellbasierte Rekonstruktion erstellter Ground-Truth-Bilder haben die Forscher eine genaue optoakustische Bildrekonstruktion in nur 31 Millisekunden pro Bild erreicht. Dies ist etwa 1000-mal schneller als modernste Algorithmen und weist praktisch keinen Verlust an Bildqualität auf, wie durch qualitative und quantitative Auswertungen eines vielfältigen Datensatzes von In-vivo-Bildern bestätigt wurde.

Die Auswirkungen von DeepMB sind tiefgreifend. Es verspricht, Ärzten sofortigen Zugriff auf hochwertige MSOT-Bilder zu ermöglichen, unabhängig vom Zustand des Patienten oder dem gescannten Körperbereich. Dieser Durchbruch eröffnet die Möglichkeit, dass hochauflösende, multispektrale Kontrastbildgebung mithilfe der tragbaren optoakustischen Tomographie zu einem routinemäßigen Bestandteil der klinischen Praxis wird. Es hat das Potenzial, medizinische Studien und Patientenversorgung zu verändern, indem es medizinisches Fachpersonal mit einem leistungsstarken Werkzeug ausstattet, mit dem es genauere Diagnosen stellen und eine erstklassige Pflege bieten kann.

Zusammenfassend stellt DeepMB einen bedeutenden Fortschritt in der optoakustischen Bildgebung dar. Seine Vielseitigkeit erstreckt sich über MSOT hinaus auf andere Bildgebungsmodalitäten wie Ultraschall, Röntgen und Magnetresonanztomographie. Da sich DeepMB weiterentwickelt, hat es das Potenzial, ein Eckpfeiler der modernen medizinischen Bildgebung zu werden, qualitativ hochwertige Ergebnisse in beispielloser Geschwindigkeit zu liefern und den Bereich zum Besseren zu revolutionieren.

