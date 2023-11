Gammastrahlenausbruch verursacht vorübergehenden Ozonabbau in der oberen Erdatmosphäre

By

Am 9. Oktober 2022 bemerkten Astronomen einen außergewöhnlichen Gammastrahlenausbruch, den hellsten in der Geschichte, der von einer etwa 1.9 Milliarden Lichtjahre entfernten Supernova ausging. Kürzlich wurde festgestellt, dass dieses kosmische Ereignis, das von Teleskopen im Weltraum entdeckt wurde, erhebliche Auswirkungen auf die obere Erdatmosphäre hatte, insbesondere auf die in der Ionosphäre vorhandenen Ozonmoleküle. Obwohl der Effekt nur vorübergehend war und einige Minuten anhielt, bevor sich das Ozon selbst reparierte, wirft diese Entdeckung Licht auf den möglichen Einfluss entfernter Explosionen auf unsere Atmosphäre.

Das Wissenschaftlerteam unter der Leitung von Dr. Pietro Ubertini vom Nationalen Institut für Astrophysik in Rom beobachtete eine messbare Veränderung der Anzahl ionisierter Teilchen in der oberen Erdatmosphäre als Folge des Gammastrahlenausbruchs. Zu diesen ionisierten Teilchen gehörten Ozonmoleküle, die für die Absorption schädlicher Sonnenstrahlung verantwortlich sind. Der Ozonabbau war kurzzeitig und nicht schwerwiegend, verdeutlicht jedoch die Anfälligkeit unserer Atmosphäre gegenüber kosmischen Phänomenen.

Während der größte Teil der Ozonschicht in der Stratosphäre konzentriert ist, die sich etwa 10 bis 25 Meilen über der Erdoberfläche befindet, kommt sie in geringeren Konzentrationen auch in der Ionosphäre vor, die sich über eine Höhe von 37 bis 310 Meilen erstreckt. Die Ozonschicht spielt eine entscheidende Rolle beim Schutz der Erde vor ultravioletter Strahlung, die schädliche Auswirkungen auf lebende Organismen haben kann, darunter Sonnenbrand, Hautkrebs und Ernteschäden.

Die aktuelle Studie nutzte Daten des China Seismo-Electromagnetic Satellite und des International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory der Europäischen Weltraumorganisation, um die Auswirkungen des Gammastrahlenausbruchs auf die Erde zu analysieren. Forscher entdeckten einen starken Anstieg des elektrischen Feldes an der Spitze der Ionosphäre, was auf die Ionisierung von Ozon- und Stickstoffmolekülen durch die Gammastrahlen hinweist. Die ionisierten Moleküle waren nicht in der Lage, ultraviolette Strahlung zu absorbieren, wodurch die Erde kurzzeitig zusätzlichen potenziell schädlichen Sonnenstrahlen ausgesetzt wurde.

Diese Forschung zeigt die Anfälligkeit der Erdatmosphäre für kosmische Ereignisse, selbst wenn diese Millionen oder Milliarden Lichtjahre entfernt stattfinden. Während der durch diesen Gammastrahlenausbruch verursachte vorübergehende Ozonabbau beherrschbar war, deuten Simulationen darauf hin, dass ein ähnliches Ereignis in unserer Milchstraße möglicherweise zu einem längeren Abbau der Ozonschicht führen könnte, was erhebliche Folgen für das Leben auf der Erde hätte.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Was ist ein Gammastrahlenausbruch?

A: Ein Gammastrahlenausbruch ist eine extrem energiereiche Explosion im Weltraum, die eine enorme Menge an Gammastrahlen freisetzt, der energiereichsten Form elektromagnetischer Strahlung.

F: Wie schützt uns die Ozonschicht?

A: Die Ozonschicht absorbiert einen erheblichen Teil der ultravioletten Strahlung der Sonne und verhindert so, dass sie die Erdoberfläche erreicht und lebenden Organismen Schaden zufügt.

F: Können kosmische Ereignisse wie Gammastrahlenausbrüche die Erdatmosphäre beeinflussen?

A: Ja, diese Studie hat gezeigt, dass selbst weit entfernt von der Erde auftretende Gammastrahlenausbrüche spürbare Auswirkungen auf unsere Atmosphäre haben können, einschließlich eines vorübergehenden Ozonabbaus.

F: Könnte ein ähnliches Ereignis näher an der Erde katastrophal sein?

A: Laut Wissenschaftlern könnte ein Gammastrahlenausbruch, der näher an der Erde in unserer Milchstraße auftritt, möglicherweise zu einem längeren Abbau der Ozonschicht führen, was schwerwiegende Auswirkungen auf das Leben auf unserem Planeten haben könnte.