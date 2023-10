Eine Strategie zur Verbesserung der lichtgesteuerten Supraleitung von K₃C₆₀

By

Forscher haben eine Strategie identifiziert, um die lichtinduzierte Supraleitung des Materials K₃C₆₀ zu erhöhen. Supraleitung ist die Fähigkeit bestimmter Materialien, Elektrizität mit minimalem Widerstand zu leiten, was sie für verschiedene technologische Anwendungen äußerst wünschenswert macht. K₃C₆₀ ist ein organischer Supraleiter, der keinen Widerstand aufweist, wenn er optischen Impulsen im mittleren Infrarotbereich ausgesetzt wird.

Dem Forscherteam des Max-Planck-Instituts für Struktur und Dynamik der Materie, der Università degli Studi di Parma und der Universität Oxford ist es gelungen, die Photosuszeptibilität von K₃C₆₀ um zwei Größenordnungen zu steigern. Dieser Durchbruch beinhaltete die Verwendung einer hochgradig abstimmbaren optischen Quelle, die eine Frequenz von 10 THz erreichte.

In früheren Experimenten hatten die Forscher die supraleitende Phase in K₃C₆₀ bereits durch energiereichere Anregungsphotonenenergien erreicht. Der Schwerpunkt dieser Studie lag jedoch auf der Erforschung der Anregung im Material bei niedrigeren Energien, was durch den Einsatz einer Terahertz-Quelle ermöglicht wurde.

Die zugrunde liegende Physik hinter dieser Verbesserung ist noch nicht vollständig verstanden. Die Forscher glauben jedoch, dass die angetriebenen molekularen Schwingungen mit den elektronischen Zuständen des Materials gekoppelt sind und so die für die Supraleitung notwendige Paarung und Kohärenz verbessern. Dem Team gelang es, einen langlebigen supraleitenden Zustand bei Raumtemperatur für die Dauer von 10 Nanosekunden aufrechtzuerhalten.

Diese Forschung wirft nicht nur Licht auf die Mechanismen, die der lichtinduzierten Supraleitung in K₃C₆₀ zugrunde liegen, sondern stellt auch eine Strategie vor, die die photoinduzierte Supraleitung verlängern könnte. Dies hat potenzielle Auswirkungen auf die Entwicklung lichtgetriebener Quantentechnologien. Die Forscher planen außerdem, die Eigenschaften dieses Übergangszustands zu untersuchen und sie mit der Gleichgewichtssupraleitung zu vergleichen.

Insgesamt stellt diese Studie einen bedeutenden Fortschritt bei der Verbesserung der Supraleitung von Materialien durch Licht dar und eröffnet neue Möglichkeiten für zukünftige technologische Fortschritte.

Definitionen:

– Supraleitung: Die Fähigkeit bestimmter Materialien, Elektrizität nahezu widerstandslos zu leiten.

– K₃C₆₀: Ein organischer Supraleiter, der keinen Widerstand aufweist, wenn er optischen Impulsen im mittleren Infrarotbereich ausgesetzt wird.

– Terahertz (THz): Eine Frequenzeinheit, die einer Billion Zyklen pro Sekunde entspricht.

– Gleichgewichtszustand: Ein Zustand, in dem sich die Eigenschaften eines Systems mit der Zeit nicht ändern.