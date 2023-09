Neuer Komet Nishimura: Wird es ein spektakulärer Anblick?

Der kürzlich entdeckte Komet Nishimura, C/2023 P1, sorgt in der Öffentlichkeit für Aufsehen. Während seine Flugbahn auf eine große Annäherung an die Sonne und die Möglichkeit einer Sichtbarkeit mit bloßem Auge schließen lässt, halten Experten es für unwahrscheinlich, dass er ein spektakuläres Himmelsschauspiel bieten wird.

Kometen gehören zu den beeindruckendsten Objekten im Sonnensystem und die Aussicht, einen großen Kometen an unserem Himmel zu beobachten, ist immer aufregend. Der aktuelle Komet, der die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist C/2023 P1 (Nishimura), der am 12. August vom japanischen Astronomen Hideo Nishimura entdeckt wurde. Astronomen konnten seinen Weg bestimmen, indem sie Bilder aus der Zeit vor der Entdeckung aus dem Januar analysierten.

Es wurde schnell klar, dass Nishimura in diesem Monat der Sonne näher kommen würde als die Umlaufbahn von Merkur. Zum Zeitpunkt seiner Entdeckung zeigte der Komet genügend Helligkeit, um möglicherweise mit bloßem Auge sichtbar zu sein. Seine Bahn wird ihn jedoch am Himmel nahe an der Sonne halten, wie sie von der Erde aus beobachtet wird. Das bedeutet, dass es, obwohl es hell genug ist, um am dunklen Himmel gesehen zu werden, wahrscheinlich kurz nach Sonnenuntergang den Horizont umarmt und fast im Schein der Sonne verschwindet.

Trotz seiner eingeschränkten Sichtbarkeit freuen sich Astronomen auf der ganzen Welt immer noch darauf, Nishimura zu studieren und zu beobachten. Wie der Wissenschaftsjournalist und Astronom David H. Levy einmal sagte: „Kometen sind wie Katzen: Sie haben Schwänze und sie tun genau das, was sie wollen.“ Es besteht immer die Möglichkeit, dass Nishimura in den nächsten Wochen unerwartet heller wird und einen besonderen Anblick bietet. Wenn nicht, besteht immer noch Hoffnung auf zukünftige Kometensichtungen.

Wenn Kometen weit von der Sonne entfernt sind, ähneln sie schmutzigen Schneebällen, die aus Eis, Staub und Gestein bestehen. Wenn sich ein Komet der Sonne nähert, erwärmt sich die Oberfläche, wodurch sich die Eisschichten in Gas verwandeln und nach außen explodieren. Dieses Gas bildet zusammen mit Staub und Trümmern eine leuchtende Wolke um den Kern, die Koma genannt wird. Der Sonnenwind bläst dann das Gas und den Staub von der Sonne weg und erzeugt so den ikonischen Schweif eines Kometen. Die Helligkeit eines Kometen wird durch die Größe seines Kerns, seine Entfernung von der Sonne und seine Entfernung von der Erde bestimmt.

Basierend auf dem, was wir über Nishimura wissen, ist es unwahrscheinlich, dass es sich um einen großen Kometen handelt. Außerdem ist es nicht besonders nah an der Erde. Man geht jedoch davon aus, dass er rund um das Perihel, seinen sonnennächsten Punkt, sehr aktiv sein wird. Obwohl es an einem dunklen Nachthimmel ein beeindruckender Anblick gewesen wäre, ist Nishimuras Position relativ zur Sonne und zur Erde eine Herausforderung für die Beobachtung.

Es gibt ein kurzes Zeitfenster, um einen Blick auf Nishimura von Australien aus zu erhaschen, wo er nach Sonnenuntergang über den westlichen Horizont ragen wird. Die beste Chance, ihn zu sehen, besteht in der Woche vom 20. bis 27. September, wenn er etwa eine Stunde nach der Sonne untergeht. Es befindet sich jedoch sehr nahe am Horizont und kann im Sonnenlicht verloren gehen.

Es besteht zwar die Möglichkeit, dass Nishimura fragmentiert und seine Helligkeit erhöht, für einen erfahrenen Besucher wie Nishimura ist dies jedoch weniger wahrscheinlich. Dennoch kann der Schweif des Kometen noch sichtbar sein, wenn sich der Himmel verdunkelt. Beobachter haben seine Länge auf etwa sechs Grad geschätzt und erwarten, dass er wächst, wenn sich der Komet der Sonne nähert.

Wenn Nishimura nicht das Spektakel bietet, auf das viele hoffen, besteht die Chance, dass ein anderer Komet, Komet C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), nächstes Jahr ein wirklich spektakuläres Spektakel liefern könnte. Nachdem es Anfang dieses Jahres entdeckt wurde, wird seine mögliche Präsentation mit Spannung erwartet.

