Machen Sie sich bereit für eine partielle Sonnenfinsternis in Ontario

An diesem Wochenende wird der Himmel Ontarios von einer partiellen Sonnenfinsternis geschmückt. Ab kurz vor Samstagmittag wird der Mond allmählich die Sonne bedecken und von der Provinz aus gesehen eine Sichelform bilden. Die Sonnenfinsternis wird voraussichtlich etwa zweieinhalb Stunden dauern, wobei die maximale Abdeckung in Toronto gegen 1:09 Uhr erreicht wird.

Während Ontario eine partielle Sonnenfinsternis erleben wird, wird es in Teilen der Vereinigten Staaten zu einer ringförmigen Sonnenfinsternis kommen, die auch als „Feuerring“ bekannt ist. Bei einer ringförmigen Sonnenfinsternis ist der Mond weiter von der Erde entfernt und blockiert das Sonnenlicht nicht vollständig, wodurch eine ringartige Form entsteht.

Um die Sonnenfinsternis sicher beobachten zu können, ist es wichtig, den direkten Blick in die Sonne zu vermeiden. Daliah Bibas, Forscherin und Programmiererin für Astronomie und Weltraumwissenschaften am Ontario Science Centre, empfiehlt die Verwendung zertifizierter Sonnenbrillen. Diese Brille verfügt über einen Sonnenfilter, der schädliches ultraviolettes Licht reduziert. Alternativ können auch indirekte Methoden verwendet werden, beispielsweise die Projektion des Sonnenlichts auf eine Oberfläche mithilfe eines kleinen Lochs in einem Objekt.

Wenn Sie die Veranstaltung dieses Wochenendes verpassen, machen Sie sich keine Sorgen. Die nächste Gelegenheit, Zeuge einer totalen Sonnenfinsternis in Ontario zu werden, ist nur noch sechs Monate entfernt, am 8. April. Obwohl es keine vollständige Sonnenfinsternis sein wird, wird es mit einer Abdeckung von fast 99.9 % ein bemerkenswerter Anblick sein. Nach April besteht die nächste Gelegenheit für eine partielle Sonnenfinsternis in Ontario im Jahr 2029.

Machen Sie sich bereit, Ihre Sonnenbrille aufzusetzen oder sich ein Stück Papier mit einem kleinen Loch zu schnappen, um das faszinierende Himmelsphänomen an diesem Wochenende sicher zu beobachten.

