Ein kleiner Vorgeschmack auf die neuen Antennen des Very Large Array der nächsten Generation

Das National Radio Astronomy Observatory (NRAO) hat einen Prototyp einer Radioteleskopantenne für sein kommendes Very Large Array (ngVLA) der nächsten Generation vorgestellt. Die Enthüllung fand im Rahmen eines Workshops am Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften in Leipzig statt.

Der Prototyp verfügt über eine 18 Meter lange Schüssel, die aus 76 einzelnen Aluminiumplatten besteht. Das einzigartige Design der Schale ermöglicht es ihr, extremen Bedingungen wie Temperaturschwankungen, Wind und Schwerkraft standzuhalten und gleichzeitig ihre präzise Form beizubehalten. Es besteht aus 724 Teilen, die mit 2,500 Schrauben zusammengehalten werden, und wiegt 43 Tonnen. Das Design kann problemlos transportiert und an verschiedenen Orten weltweit montiert werden.

Die Enthüllung erfolgt, nachdem die Associated Universities, Inc. (AUI) von der National Science Foundation (NSF) einen Zuschuss in Höhe von 21 Millionen US-Dollar erhalten hat, um das Design des ngVLA zu verbessern. Darüber hinaus erhielt mtex Antenna Technology, das Unternehmen hinter dem Prototyp, einen Zuschuss von 1 Million US-Dollar vom New Mexico Local Economic Development Act (LEDA) für die Entwicklung einer neuen Anlage in Albuquerque.

Das ngVLA wird das derzeitige Jansky Very Large Array (VLA) in Socorro, New Mexico, ersetzen. Es wird aus 244 Schüsseln mit einer Länge von jeweils 18 Metern bestehen und eine zehnmal höhere Empfindlichkeit als sein Vorgänger haben. Der Bau des ngVLA soll im Jahr 10 beginnen, vorläufige Beobachtungen sind für 2026 geplant und der vollständige wissenschaftliche Betrieb beginnt im Jahr 2029.

Zu den wichtigsten wissenschaftlichen Zielen der ngVLA gehören die Untersuchung erdgroßer Exoplaneten, die Astrobiologie und Astrochemie exoplanetarer Systeme, die Entstehung und Entwicklung früher Galaxien, Pulsare im galaktischen Zentrum und supermassereiche Schwarze Löcher.

Das Jansky VLA, bekannt für seinen Auftritt im Film „Contact“, hat seit seiner Einweihung im Jahr 1980 eine bedeutende Geschichte in der bahnbrechenden Radioastronomieforschung. Es hat zur Erforschung verschiedener Himmelsobjekte und -phänomene beigetragen, darunter Eis auf Merkur, supermassereiches Schwarz Löcher, Mikroquasare, Einsteinringe, Gammastrahlenausbrüche, Supernovae und unzählige Sterne und Planeten im gesamten Universum.

Quelle: Universe Today