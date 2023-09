Expansionsmikroskopie: Weiterentwicklung der Auflösung von Lichtmikroskopen

By

Mikroskope mit Glaslinsen und Licht sind seit Jahrhunderten ein Eckpfeiler der Laborforschung. Obwohl es leistungsstärkere Geräte wie Elektronenmikroskope gibt, sind sie aufgrund ihrer hohen Kosten und Wartungsanforderungen für die meisten Labore unpraktisch. Daher sind konfokale Mikroskope, die Licht und Linsen zur Vergrößerung von Objekten nutzen, für viele Forscher die erste Wahl. Allerdings stoßen diese Mikroskope bei der Auflösung von Objekten nahe der Wellenlänge des verwendeten Lichts an Grenzen, was zu Bildverzerrungen durch Beugung führt.

Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze und Viren fallen in diesen Größenbereich und stellen Mikrobiologen und Pathologen, die sie untersuchen und diagnostizieren möchten, vor Herausforderungen. Um diese Hindernisse zu überwinden, wurde in den letzten acht Jahren die Technik der Expansionsmikroskopie entwickelt, die es Forschern ermöglicht, die Auflösung herkömmlicher Mikroskope zu verbessern, indem sie die Größe der beobachteten Mikroben vergrößert.

Bei der Expansionsmikroskopie wird ein Polyelektrolyt-Hydrogel verwendet, um Proben zu expandieren. Diese Gele sind sehr saugfähig und quellen bei Zugabe von Wasser auf. Die Proben, darunter bestimmte Biomoleküle wie Proteine, werden in dieser Gelmatrix verankert. Wenn das Gel aufquillt, dehnen sich die Proben um das Vierfache aus, wodurch die durch Beugung verursachte Verzerrung eliminiert wird.

Allerdings stößt die Expansionsmikroskopie auf Schwierigkeiten, eine gleichmäßige Expansion der Proben sicherzustellen. Das Vorhandensein von Zellwänden in vielen Mikroben behindert die Expansion, zusammen mit der Notwendigkeit spezifischer Verankerungsschritte für jedes Biomolekül, was den Prozess arbeitsintensiv und hinsichtlich der Probentypen, die expandiert werden können, restriktiv macht.

Im Juni 2023 entwickelte ein Team von Biotech-Forschern unter der Leitung von Yongxin Zhao an der Carnegie Mellon University eine neue Expansionsmikroskopieplattform namens µMagnify. Diese Plattform nutzte ein Hydrogel, das Biomoleküle in der gesamten Gelmatrix universell bindet, was zu einer gleichmäßigeren Probenausdehnung führt und die Bandbreite der beobachtbaren Organismen und Gewebe erweitert. Dennoch blieben zwei Herausforderungen bestehen: das Zellwandproblem und die Fähigkeit, bestimmte Strukturen zu markieren und zu identifizieren.

Um das Zellwandproblem anzugehen, kombinierten die Forscher eine Wärmebehandlung mit einem Cocktail aus Zellwand-verdauenden Enzymen und erreichten so eine erfolgreiche Ausbreitung einer Vielzahl von Krankheitserregern und infizierten Geweben, einschließlich robuster Bakterien- und Pilzbiofilme.

Die andere Herausforderung besteht darin, Proteine ​​zu markieren, um Schlüsselstrukturen oder Proteine ​​in den beobachteten Zellen zu identifizieren. Fluoreszierende Markierungen werden üblicherweise verwendet, erlauben jedoch aufgrund überlappender Wellenlängen traditionell nur eine begrenzte Anzahl von Farben. Zhaos Team entwickelte jedoch einen Spül-und-Wiederholungs-Ansatz, der mehrere Etikettierungsrunden in einer einzigen Probe ermöglicht. In Kombination mit der verbesserten Bilderweiterung ermöglicht dies die Visualisierung mehrerer Proteininteraktionen und -strukturen in 3D.

Das µMagnify-System bietet eine kostengünstige und einfache Lösung, um die Leistung und Vielseitigkeit bestehender konfokaler Mikroskope zu verbessern. Mit geschätzten Kosten von 10 US-Dollar pro Probe können Labore weltweit diese Technik übernehmen. In ressourcenbeschränkten Regionen mit einer hohen Prävalenz mikrobieller Krankheitserreger, wie etwa Afrika südlich der Sahara und Südostasien, birgt das System großes Potenzial. Die Forscher entwickelten sogar ein Virtual-Reality-Programm namens ExMicroVR zur Visualisierung von Daten, das die gemeinsame Forschung mehrerer Forscher an derselben Probe erleichtert.

