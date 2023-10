Neue Technologie könnte die Lichtverschmutzung reduzieren und klare Sicht auf den Nachthimmel wiederherstellen

By

Es wurde eine neue Straßenlaternentechnologie entwickelt, die dazu beitragen könnte, das Problem der Lichtverschmutzung zu mildern und den Astronomen eine klare Sicht auf den Nachthimmel wiederherzustellen. Lichtverschmutzung, verursacht durch die weit verbreitete Verwendung heller LED-Leuchten, stellt eine wachsende Bedrohung für astronomische Observatorien auf der ganzen Welt dar. Diese energieeffizienten LED-Leuchten verbrauchen weniger Strom als herkömmliche Glühlampen, sind aber viel heller und lassen den Himmel bei Installation in Städten intensiver erstrahlen.

Infolgedessen sehen viele Observatorien, die sich einst in dunklen, abgelegenen Gebieten befanden, aufgrund der übermäßigen Lichtstreuung in der Erdatmosphäre heute weniger Sterne. Dieses Problem hat die Fortschritte in der Teleskoptechnologie zunichte gemacht. Eine aktuelle Studie ergab, dass Sterne durchschnittlich 10 % pro Jahr vom Himmel verschwinden.

Das deutsche Startup StealthTransit hat kürzlich eine mögliche Lösung für dieses Problem getestet. Die Technologie des Unternehmens namens DarkSkyProtector besteht aus drei Komponenten: einem Gerät, das LED-Lichter mit einer nicht wahrnehmbaren Frequenz zum Flackern bringt, einem GPS-Empfänger und einem speziell entwickelten Teleskop-Kameraverschluss, der synchron mit den LED-Lichtern blinken kann. Indem der Verschluss nur während der kurzen Momente geöffnet wird, in denen die LED-Leuchten ausgeschaltet sind, kann die Technologie unerwünschtes Himmelsleuchten in astronomischen Bildern deutlich reduzieren.

Experimente, die an einem Observatorium im Kaukasus in Russland durchgeführt wurden, zeigten, dass der DarkSkyProtector das Himmelslicht in Bildern um beeindruckende 94 % reduzieren konnte. Diese Technologie hat das Potenzial, alle Arten von Lichtern astronomiefreundlich zu machen, einschließlich Außenwerbung und Innenbeleuchtung. Es kann Lichter von nahegelegenen Städten und Dörfern sowie vom Observatorium selbst herausfiltern.

StealthTransit gab an, dass die meisten vorhandenen LED-Leuchten im Blinkmodus betrieben werden können und dass neue Lampen, die speziell zum Schutz des Nachthimmels entwickelt wurden, nicht teurer wären als die aktuelle LED-Technologie. Das einzige kostspielige Element des Systems ist der leichte und bewegliche Teleskopverschluss, der etwa 150 Mal pro Sekunde blinken muss. Das Unternehmen hofft, diese Technologie in naher Zukunft auch für größere Teleskope verfügbar zu machen.

Obwohl sich StealthTransit noch im Prototypenstadium befindet, strebt es an, innerhalb der nächsten fünf bis sieben Jahre ein kommerziell nutzbares Produkt für die besten Teleskope der Welt zu entwickeln.

