Neuer Ansatz: Chinesische Wissenschaftler entwickeln Roboter-KI-Chemiker zur Sauerstoffgewinnung auf dem Mars

Der Perseverance-Rover der NASA hat kürzlich Geschichte geschrieben, indem er erfolgreich Sauerstoff aus CO2 in der Marsatmosphäre extrahiert hat. Chinesische Wissenschaftler verfolgen jedoch einen anderen Ansatz, um die Herausforderung der Sauerstoffversorgung anzugehen. In einem bahnbrechenden Artikel, der in Nature Synthesis veröffentlicht wurde, entwickeln Forscher der University of Science and Technology of China ein automatisiertes System, das Sonnenenergie nutzt, um Sauerstoff aus Marswasser zu produzieren.

Während die Elektrolyse auf der Erde eine gängige Methode ist, um Sauerstoff aus Wasser zu extrahieren, indem elektrischer Strom durch das Wasser geleitet wird, stellt der Mars aufgrund unterschiedlicher Bedingungen besondere Herausforderungen dar. Um diese Hürde zu überwinden, wollen die chinesischen Wissenschaftler Katalysatoren einsetzen. Allerdings ist die Suche nach geeigneten Katalysatoren auf dem Mars keine leichte Aufgabe, denn es stehen über drei Millionen potenzielle Optionen zur Verfügung.

Um dieses Problem anzugehen, hat das Forschungsteam ein vollautomatisches Roboter-KI-System entwickelt, das den gesamten Prozess ohne menschliches Eingreifen durchführen kann. Dieses System nutzt Proben von Marsmeteoriten als Ausgangsmaterial für die Analyse und Synthese potenzieller Katalysatoren, Optimierung und Tests. Durch den Einsatz von Robotik und KI haben die Forscher den Prozess erheblich beschleunigt, für dessen Fertigstellung der Mensch mit herkömmlichen Versuch-und-Irrtum-Methoden schätzungsweise 2,000 Jahre gedauert hätte.

Der Einsatz von Roboterchemie zur außerirdischen Erkundung ist nicht neu. Frühere Forschungen haben den Erfolg autonomer Roboter bei der Bewältigung komplexer chemischer Räume gezeigt. In einer bemerkenswerten Studie aus dem Jahr 2020 suchten Forscher mit einem mobilen Roboter nach verbesserten Photokatalysatoren für die Wasserstoffproduktion aus Wasser.

In dieser Proof-of-Concept-Studie lieferte das automatisierte System erfolgreich einen außergewöhnlichen Katalysator aus mehreren Metallen. Der Katalysator erwies sich als wirksam bei der Katalyse der Sauerstoffentwicklungsreaktion und konnte bei der typischen Oberflächentemperatur auf dem Mars betrieben werden.

Dieser Durchbruch in der automatisierten Materialentdeckung und -synthese birgt ein enormes Potenzial für die Zukunft der Marserkundung. Die Forscher gehen davon aus, dass das etablierte Protokoll und System nicht nur die Gewinnung von Sauerstoff, sondern auch die Synthese von Chemikalien für die Besetzung und Erforschung außerirdischer Planeten voranbringen kann.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

F: Wie hat der NASA-Rover Perseverance Sauerstoff vom Mars gewonnen?

A: Der Perseverance-Rover der NASA extrahierte mithilfe eines komplexen Prozesses Sauerstoff aus CO2 in der Marsatmosphäre.

F: Wie gehen chinesische Wissenschaftler die Herausforderung der Sauerstoffgewinnung auf dem Mars an?

A: Chinesische Wissenschaftler entwickeln ein automatisiertes System, das Sonnenenergie nutzt, um Sauerstoff aus Marswasser zu erzeugen und dabei Katalysatoren einzusetzen, um die Herausforderungen der Marsbedingungen zu meistern.

F: Warum ist es eine große Herausforderung, den geeigneten Katalysator auf dem Mars zu finden?

A: Der Mars bietet über drei Millionen potenzielle Katalysatoroptionen, sodass es für Menschen aufgrund der Kommunikationsverzögerung zwischen Mars und Erde unpraktisch ist, sie manuell zu durchsuchen.