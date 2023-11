Neue Erkenntnisse über das Schicksal der Zwerggalaxien in der Milchstraße

Jüngste Erkenntnisse stellen die seit langem vertretene Annahme in Frage, dass es sich bei Zwerggalaxien rund um die Milchstraße um uralte Satelliten handelt, die Milliarden von Jahren überdauern. Eine bahnbrechende Studie, die Daten des Gaia-Satelliten der ESA nutzt, legt nahe, dass die meisten Zwerggalaxien tatsächlich relativ bald nach dem Eintritt in den galaktischen Halo zerstört werden könnten.

Traditionell wurde angenommen, dass die Zwerggalaxien, die die Milchstraße umgeben, erhebliche Mengen dunkler Materie enthielten, die sie vor den Gezeitenkräften schützten, die durch die Anziehungskraft unserer Galaxie verursacht werden. Diese Annahme basierte auf der Beobachtung großer Geschwindigkeitsunterschiede zwischen den Sternen innerhalb dieser Zwerggalaxien, die auf den Einfluss dunkler Materie zurückzuführen sind.

Die neuesten Gaia-Daten zeichnen jedoch ein anderes Bild. Astronomen des Pariser Observatoriums PSL, CNRS und des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam haben ein neues Verständnis der Dynamik von Zwerggalaxien entschlüsselt. Sie stellten einen Zusammenhang zwischen der Orbitalenergie und dem Eintritt in den Halo her und konnten so das relative Alter von Zwerggalaxien bestimmen. Interessanterweise waren Zwerggalaxien mit höheren Orbitalenergien, was auf jüngere Ankünfte hindeutet, im Vergleich zu solchen mit niedrigeren Energien vorherrschend.

Die Auswirkungen dieser Entdeckung sind erheblich. Die Fülle an Zwerggalaxien, die erst vor relativ kurzer Zeit in den Halo eingetreten sind, lässt darauf schließen, dass sie außerhalb des Halos entstanden sind. Es ist bekannt, dass diese nahegelegenen Zwerggalaxien beträchtliche Mengen an neutralem Gas enthalten, das sie schließlich bei der Kollision mit dem heißen Gas im galaktischen Halo verlieren. Diese heftige Wechselwirkung löst Erschütterungen und Turbulenzen aus, die die Zwerggalaxien grundlegend verändern.

Der Wandel von gasreichen, rotationsdominierten Galaxien zu gasfreien Systemen führt zu einem Ungleichgewicht zwischen ihrer Gravitationsbeschleunigung und den Geschwindigkeiten ihrer Sterne. Dadurch geraten die Zwerggalaxien aus dem Gleichgewicht, was die bisherigen Annahmen über ihre Stabilität in Frage stellt. Paradoxerweise wird die Rolle der Dunklen Materie ungewiss. Wenn in den Zwergen bereits reichlich dunkle Materie vorhanden gewesen wäre, hätte dies ihre Umwandlung in Galaxien mit zufälligen Sternbewegungen verhindert.

Diese Ergebnisse werfen zum Nachdenken anregende Fragen für die zukünftige Forschung auf. Das Fehlen eines Gleichgewichts stellt die Schätzung der dynamischen Masse und des Gehalts an Dunkler Materie von Zwergen der Milchstraße vor Herausforderungen. Darüber hinaus erfordert das Verständnis der Häufigkeit von Zwerggalaxien, die sich nicht im Gleichgewicht befinden, die Erforschung alternativer Modelle und die Entwicklung von Beobachtungen, um zwischen verschiedenen Erklärungen zu unterscheiden.

FAQ:

Was ist eine Zwerggalaxie?

Eine Zwerggalaxie ist ein kleiner Galaxientyp, der im Vergleich zu größeren Galaxien wie der Milchstraße weniger Sterne, Gas und Staub enthält. Sie kommen häufig in der Nähe größerer Galaxien vor.

Was ist dunkle Materie?

Dunkle Materie ist eine hypothetische Form von Materie, die nicht mit Licht oder anderen Formen elektromagnetischer Strahlung interagiert. Aufgrund seiner Gravitationswirkung auf sichtbare Materie wird auf seine Existenz geschlossen. Es wird angenommen, dass Dunkle Materie einen erheblichen Teil der Gesamtmasse im Universum ausmacht.

Wie wirkt sich das Vorhandensein dunkler Materie auf Zwerggalaxien aus?

Traditionell wurde angenommen, dass dunkle Materie eine entscheidende Rolle bei der Stabilisierung von Zwerggalaxien spielt und sie vor den Gezeitenkräften größerer Galaxien schützt. Die Entdeckung von Zwerggalaxien, die nicht im Gleichgewicht sind, stellt diese Annahme jedoch in Frage und wirft Fragen über die Beziehung zwischen Dunkler Materie und der Dynamik dieser Systeme auf.