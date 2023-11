Das Potenzial von Quasikristallen erschließen: DNA-kodierte Nanopartikel schaffen neue Möglichkeiten

Eine bahnbrechende Studie, die von einem Team von Nanoingenieuren durchgeführt wurde, hat eine bemerkenswerte Errungenschaft auf dem Gebiet der Nanowissenschaften enthüllt. Durch die Nutzung der Kraft der DNA gelang es diesen Wissenschaftlern, aus Nanopartikeln einen Quasikristall – eine einzigartige Form einer Kristallstruktur mit sich nicht wiederholenden Mustern – zu synthetisieren. Dieser Durchbruch eröffnet spannende Möglichkeiten für das Design und die Entwicklung fortschrittlicher Materialien und modernster Nanotechnologieanwendungen.

Quasikristalle unterscheiden sich von gewöhnlichen Kristallen durch ihre komplizierten Muster, denen es an sich wiederholender Symmetrie mangelt. Zu den außergewöhnlichen Eigenschaften von Quasikristallen gehören elektrische Leitfähigkeit ohne Widerstand, einzigartige Licht- und Wärmeabsorptionsfähigkeiten sowie Oberflächen mit außergewöhnlicher Härte oder Glätte. Bisher stellte die gezielte Erzeugung kolloidaler Quasikristalle eine große Herausforderung dar, doch diese Studie zeigt, dass DNA-kodierte Nanopartikel einen vielversprechenden Weg zur Herstellung dieser komplexen Strukturen darstellen.

Das Forschungsteam konzentrierte seine Bemühungen auf bipyramidale Formen, die aus zwei an ihrer Basis verschmolzenen Pyramiden bestehen. Das Team nutzte die Programmierbarkeit der DNA und kodierte bestimmte Stränge, um den Zusammenbau von Partikeln zu einem quasikristallinen Gerüst zu erleichtern. Frühere Studien von Yein Lim und Sangmin Lee, Doktoranden im Chemieingenieurwesen an der University of Michigan, hatten gezeigt, dass bei Verwendung von Bipyramiden mit unterschiedlichen Seitenzahlen Dekaeder – zehnseitige fünfeckige Bipyramiden – unter bestimmten Bedingungen und Proportionen einen Quasikristall bilden können.

Durch die Kombination theoretischer Modellierung mit experimentellen Techniken gelang es dem Team, aus Dekaederpartikeln erfolgreich einen Quasikristall zu synthetisieren. Der Nachweis ihrer Leistung erfolgte durch elektronenmikroskopische Aufnahmen, die das Vorhandensein der erwarteten Struktur bestätigten. Was diesen besonderen Quasikristall so faszinierend macht, ist seine Anordnung der Rosetten in konzentrischen Kreisen, wobei die 10-seitigen Formen in den 2D-Schichten eine 12-fache Symmetrie aufweisen und in regelmäßigen Abständen gestapelt sind. Im Gegensatz zu herkömmlichen axialen Quasikristallen weist dieser neuartige Quasikristall unterschiedliche Kachelmuster von einer Schicht zur nächsten auf, was ein Gefühl von kontrolliertem Chaos vermittelt, das seine Stabilität erhöht.

Dieser bedeutende Meilenstein erweitert nicht nur unser Verständnis nanoskaliger Strukturen, sondern schafft auch die Grundlage für die Entwicklung bahnbrechender Materialien und die Erforschung innovativer nanotechnologischer Anwendungen. Da Forscher weiterhin die Leistungsfähigkeit der DNA und anderer neuartiger Ansätze nutzen, wird das Potenzial zur Erschließung der außergewöhnlichen Eigenschaften von Quasikristallen immer verlockender.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was sind Quasikristalle?

Quasikristalle sind eine Art Kristallstruktur, die durch sich nicht wiederholende Muster gekennzeichnet ist. Im Gegensatz zu gewöhnlichen Kristallen weisen sie einzigartige Eigenschaften auf, darunter widerstandsfreie elektrische Leitfähigkeit und ausgeprägte Licht- und Wärmeabsorptionsfähigkeiten.

Wie entstand der Quasikristall in dieser Studie?

In dieser Studie verwendeten Nanoingenieure DNA-kodierte Nanopartikel, um sie zu einer Quasikristallstruktur zusammenzusetzen. Indem die DNA-Stränge so programmiert wurden, dass sie sich gegenseitig erkennen, wurden die Partikel dazu gebracht, zusammenzukommen und die gewünschte komplexe Anordnung zu bilden.

Was macht diesen Quasikristall einzigartig?

Der synthetisierte Quasikristall weist konzentrische Kreise aus Rosetten auf, die aus 10-seitigen Formen mit 12-facher Symmetrie bestehen. Im Gegensatz zu den meisten axialen Quasikristallen variiert das Kachelmuster seiner Schichten, was zu einem kontrollierten Maß an Chaos führt, das seine Stabilität erhöht.

Welche Implikationen hat diese Studie?

Die erfolgreiche Herstellung eines Quasikristalls mithilfe von DNA-kodierten Nanopartikeln eröffnet neue Möglichkeiten für die Gestaltung fortschrittlicher nanoskaliger Strukturen und die Erforschung innovativer Anwendungen in der Nanotechnologie und Materialwissenschaft. Dieser Durchbruch trägt zu unserem Verständnis von Quasikristallen bei und ebnet den Weg für weitere bahnbrechende Forschung auf diesem Gebiet.