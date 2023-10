Neue Entdeckungen bei Pulsar-Gammastrahlen stellen traditionelle Modelle in Frage

By

Wissenschaftler haben eine faszinierende Entdeckung in der Welt der Pulsare gemacht und Licht auf die Komplexität dieser faszinierenden kosmischen Objekte geworfen. Pulsare, schnell rotierende Neutronensterne, sind dafür bekannt, regelmäßige Radiowellen auszusenden, die im Kosmos als Mittel zur Zeitmessung genutzt werden. Eine kürzliche Beobachtung der Gammastrahlen des Vela-Pulsars hat die Astronomen jedoch verwirrt und neugierig gemacht, die Quelle ihrer enormen Energie zu verstehen.

Die Vela-Gammastrahlen mit Energien über 20 Teraelektronenvolt wurden vom High Energy Stereoscopic System (HESS) nachgewiesen. Während in Pulsaren bereits hochenergetische Gammastrahlen beobachtet wurden, stellt die Intensität der Vela-Ausbrüche eine neue Herausforderung dar. Typischerweise bewirken die Magnetfelder von Neutronensternen, dass geladene Teilchen Licht aussenden, wenn sie in den Feldern gefangen und auf nahezu Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden. Dieses Phänomen führt zur Emission regelmäßiger Lichtimpulse, wodurch Pulsare leicht erkennbar sind.

Im Fall des Vela-Pulsars sind die emittierten Gammastrahlen jedoch viel intensiver, als man aufgrund seiner Magnetfelder allein erwarten würde. Wissenschaftler haben beobachtet, dass der mit dem Vela-Pulsar verbundene energiereiche Lichtkegel ungewöhnlich breit ist, was darauf hindeutet, dass der Mechanismus, der für die Erzeugung hochenergetischer Teilchen verantwortlich ist, von herkömmlichen Modellen abweichen könnte. Eine Möglichkeit besteht darin, dass geladene Teilchen zunächst in einem größeren Bereich beschleunigt werden und beim Einzug in den schmalen Lichtkegel durch das Magnetfeld ihre hohe Energie behalten. Alternativ könnte eine Kombination aus starken Magnetfeldern und einem starken Sternwind die Teilchen überbeschleunigen.

Diese Ergebnisse unterstreichen die Notwendigkeit weiterer Forschung und unterstreichen die Bedeutung des Verständnisses der Wechselwirkung zwischen intensiven Magnetfeldern und geladenen Teilchen. Die Entdeckung stellt auch traditionelle Modelle in Frage und erweitert unser Verständnis der Obergrenzen der Energie. Dieses Wissen hat nicht nur Auswirkungen auf Pulsare, sondern auch auf andere kosmische Phänomene, die durch starke Magnetfelder gekennzeichnet sind, darunter auch solche, die mit Schwarzen Löchern in Zusammenhang stehen.

Referenz:

