Untersuchung der antiken Ursprünge des Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2)

Eine aktuelle Studie eines internationalen Forscherteams hat Aufschluss über die ursprüngliche Funktion des Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2) gegeben. Entgegen früherer Erkenntnisse beschränkt sich die Hauptaufgabe von PRC2 nicht nur auf die Kontrolle von Entwicklungsgenen, sondern umfasst auch den Schutz des Genoms vor der Invasion von Transposonen.

Das Team unter der Leitung von Frederic Berger vom Gregor-Mendel-Institut für Molekulare Pflanzenbiologie (GMI) begann mit einer umfassenden Untersuchung von PRC2 in verschiedenen Eukaryoten. Durch die Untersuchung der Genome von Pflanzen, SAR und Opisthokonten (zu denen Menschen und Pilze gehören) wollten sie die evolutionäre Reise und den wahren Zweck dieses alten Komplexes aufdecken.

Zu ihrer Überraschung fanden die Forscher Hinweise auf eine Beteiligung von PRC2 an der Transposon-Stummschaltung in allen drei eukaryotischen Abstammungslinien. Transposons, auch springende Gene genannt, sind mobile genetische Elemente, die sich in der DNA bewegen und möglicherweise die genomische Stabilität stören können. Die Fähigkeit von PRC2, diese Transposons zu unterdrücken, unterstreicht seine entscheidende Rolle bei der Verteidigung des Genoms.

Im Laufe der Zeit verlagerte sich die Funktion von PRC2 allmählich von der Unterdrückung von Transposons zur Unterdrückung proteinkodierender Gene. In Blütenpflanzen wie Arabidopsis, die sich erst vor kurzem entwickelt haben, entdeckten die Forscher Überreste transponierbarer Elemente, die immer noch als Ziele für PRC2 fungieren. Diese Elemente rekrutieren PRC2, um benachbarte Gene zum Schweigen zu bringen, was auf eine Domestizierung von Transposons zur Modulation proteinkodierender Gene schließen lässt.

Diese bahnbrechende Studie stellt das bisherige Verständnis der Rolle von PRC2 in Frage und enthüllt seine alte Funktion beim Schutz des Genoms vor der Transposon-Invasion. Durch das Verständnis der Ursprünge von PRC2 und seiner Entwicklung können Forscher Einblicke in die komplexen Mechanismen gewinnen, die die Genexpression und die Genomstabilität regulieren.

FAQ

Was ist der Polycomb Repressive Complex 2 (PRC2)?

PRC2 ist ein Multiproteinkomplex, der eine entscheidende Rolle bei der Regulierung der Genexpression spielt. Es verändert die Chromatinstruktur, indem es insbesondere dem Histonprotein H3 eine Methylgruppe hinzufügt, was zu einer Gen-Stummschaltung führt.

Was sind Transposons?

Transposons, auch springende Gene genannt, sind mobile genetische Elemente, die in der DNA vorkommen. Sie haben die Fähigkeit, sich im Genom zu bewegen und können möglicherweise die Genomstabilität stören, wenn sie nicht richtig reguliert werden.

Wie schützt PRC2 das Genom?

PRC2 ist an der Stummschaltung von Transposons beteiligt, die eine potenzielle Bedrohung für die genomische Stabilität darstellen. Durch die Unterdrückung der Transposonaktivität trägt PRC2 zur Aufrechterhaltung der Integrität des Genoms bei und verhindert unerwünschte genetische Umlagerungen.

(Quelle: Current Biology)