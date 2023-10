Präzisionsmessungen am Alphatrap-Experiment geben Aufschluss über magnetische Eigenschaften hochionisierter Zinnatome

By

Wissenschaftler des Max-Planck-Instituts für Kernphysik in Heidelberg haben mit ihrem Alphatrap-Experiment Präzisionsmessungen durchgeführt, um die magnetischen Eigenschaften von Elektronen zu untersuchen, die an hochionisierte Zinnatome gebunden sind. Dieses Experiment liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten von Teilchen unter extremen Feldstärken und dient als Ausgangspunkt für die Suche nach neuer Physik.

Das von Sven Sturm geleitete Alphatrap-Experiment nutzt eine Penningfalle, um geladene Teilchen mithilfe elektromagnetischer Felder an Ort und Stelle zu halten. Es verfügt außerdem über ein kryogenes Vakuumsystem, um ein hochwertiges Vakuum zu erzeugen, das für die Langlebigkeit der Messungen erforderlich ist. Dem Team gelang es, wasserstoffähnliche Zinnionen herzustellen, die nur ein Elektron in ihrer Hülle haben, und diese über Monate in der Alphatrap-Ionenfalle zu speichern.

Durch die präzise Messung des magnetischen Moments dieser wasserstoffähnlichen Zinnionen erreichten die Forscher eine beispiellose Genauigkeit. Diese Errungenschaft ist von Bedeutung, da sie zu unserem Verständnis des Verhaltens von Teilchen in starken Feldern, beispielsweise in der Nähe von Atomkernen, beiträgt. Es ermöglicht auch die Erkennung möglicher Abweichungen von bekannten Naturgesetzen oder der Anwesenheit bisher unbekannter Elementarteilchen.

Um wasserstoffähnliche Zinnionen zu erzeugen, nutzten die Forscher eine Elektronenstrahl-Ionenfalle namens Heidelberg-EBIT. Dieses Gerät erzeugt hoch geladene Ionen, indem es eine Wolke aus Zinnionen mit hochenergetischen Elektronen beschießt, wodurch diese nach und nach ihre gebundenen Elektronen verlieren. Die verbleibenden Ionen mit nur einem Elektron werden dann gefiltert und zur weiteren Analyse dem Alphatrap-Experiment zugeführt.

Die in Nature veröffentlichten Ergebnisse dieser Studie belegen die Fähigkeit, die magnetischen Eigenschaften hochionisierter Atome mit beispielloser Präzision zu messen. Diese Erkenntnisse tragen zu den laufenden Fortschritten in der Quantenelektrodynamik bei und ebnen den Weg für weitere Untersuchungen der grundlegenden Eigenschaften der Materie.

Quellen:

– Natur (2023). DOI: 10.1038/s41586-023-06453-2