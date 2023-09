Formverändernde Stammzellen: Ein Schlüssel zur Umkehrung des altersbedingten Rückgangs der Immunität

By

Forscher haben ein Molekül entdeckt, das das Potenzial hat, den altersbedingten Rückgang der Immunfunktion umzukehren. Diese bahnbrechende Forschung, die in Nature Aging veröffentlicht wurde, bringt uns der Verlängerung der Lebensdauer und der allgemeinen Gesundheit einen Schritt näher.

Mit zunehmendem Alter wird das Immunsystem schwächer, wodurch wir anfälliger für Infektionen, Krankheiten und Tumore werden. Der Schlüssel zu einem gut funktionierenden Immunsystem liegt in unseren hämatopoetischen Stammzellen (HSCs), die für die Produktion aller Arten von Blutzellen verantwortlich sind. Stammzellen haben die Fähigkeit, sich in verschiedene Zelltypen zu differenzieren, was sie für die Produktion von Immunzellen unerlässlich macht.

Mit zunehmendem Alter verlieren hämatopoetische Stammzellen jedoch ihre Fähigkeit, die notwendigen Immunzellen zu produzieren, und neigen dazu, eine Linie von Blutzellen gegenüber anderen zu produzieren. Darüber hinaus sammeln alternde Stammzellen eine abnormale Menge an Mitochondrien an, was ihre Stoffwechselfunktionen beeinträchtigt. Diese Faktoren schränken die Produktion von Immunzellen ein und schwächen die körpereigene Abwehr gegen Giftstoffe und Krankheitserreger.

Um diesem Rückgang entgegenzuwirken, konzentrierten sich die Forscher auf die Wiederherstellung der mitochondrialen Gesundheit. Sie fanden heraus, dass Urolithin A, eine natürliche Verbindung, von der bekannt ist, dass sie die Stoffwechselfitness verbessert, die Mitochondrienfunktion wiederherstellen und die Blutzellenproduktion verbessern kann. In einer Reihe von Experimenten wurden hämatopoetische Stammzellen Urolithin A ausgesetzt und dann in Mäuse transplantiert, die tödlicher Strahlung ausgesetzt waren. Diese Mäuse erholten sich erfolgreich, da Urolithin A die Fähigkeit der alten Stammzellen, Blutzellen zu produzieren, wiederherstellte.

In einem separaten Experiment wurde alten Mäusen eine mit Urolithin A angereicherte Nahrung verabreicht, was zu einer verbesserten Leistung hämatopoetischer Stammzellen und einer gesteigerten Produktion von Immunzellen führte. Bemerkenswerterweise führten diese verjüngten Stammzellen zu einer verbesserten Immunantwort, wodurch die Mäuse wirksamer bei der Bekämpfung von Virusinfektionen waren.

Diese Forschung bestätigt, dass Urolithin A hämatopoetische Stammzellen verjüngt und ihre Fähigkeit zur Produktion aller Arten von Blutzellen erhält. Dadurch wird die Immunfunktion verbessert und die Widerstandsfähigkeit gegenüber Infektionen erhöht. Während es einige Zeit dauern kann, bis diese Erkenntnisse in verbrauchergerechte Therapien umgesetzt werden, kann die Einbeziehung von Urolithin A-reichen Lebensmitteln wie Himbeeren, Walnüssen, Mandeln, Erdbeeren und Granatäpfeln in die Ernährung potenzielle gesundheitliche Vorteile haben.

