Wissenschaftler entdecken Gen, das das Wachstum von Wurzelhaaren antreibt

Forscher der Washington State University haben ein Gen namens „BUZZ“ identifiziert, das eine entscheidende Rolle beim Wachstum von Wurzelhaaren in Pflanzen spielt. Wurzelhaare, die sich anders als andere pflanzliche Zelltypen entwickeln, sind wichtig für die Nährstoffaufnahme und Wasseraufnahme. Die Studie legt auch nahe, dass das Gen möglicherweise daran beteiligt ist, wie Pflanzen Nitrate lokalisieren und nutzen, eine lebenswichtige Stickstoffquelle für das Pflanzenwachstum.

Die Entwicklung von Wurzelhaaren erfolgt in zwei Phasen: Bestimmung des Zellschicksals und Wachstum. Epidermiszellen können entweder zu typischen Epidermiszellen werden oder sich zu Wurzelhaarzellen differenzieren. Während der Entwicklung bildet sich an der typischerweise parenchymatösen Epidermiszelle eine Ausbuchtung, die sich später durch das Spitzenwachstum ausdehnt. Sobald das Spitzenwachstum eine gleichmäßige Geschwindigkeit erreicht, hört der Rest der Epidermiszelle auf zu wachsen.

Die Forscher fanden heraus, dass das BUZZ-Gen sowohl die Geschwindigkeit des Wurzelwachstums als auch die seitliche Wurzelbildung als Reaktion auf die Nitratkonzentration im umgebenden Boden reguliert. Sie entdeckten, dass das Gen in geringen Mengen exprimiert wird und noch nie zuvor dokumentiert wurde, was es schwierig macht, es zu finden. Allerdings ist es für die Verbesserung der Stickstoffnutzungseffizienz in der Landwirtschaft und des gesamten Stickstoffkreislaufs von entscheidender Bedeutung, zu verstehen, wie Pflanzen die Nitrataufnahme und -signalisierung steuern.

Das BUZZ-Gen wird als Reaktion auf Nitrat, Harnstoff und Ammoniak aktiviert und ermöglicht es den Wurzeln, Stickstoff im Boden zu lokalisieren. Selbst wenn ausreichend Nitrat vorhanden ist, führt der Verlust des Gens zu einem Phänotyp der Nahrungswurzel. Diese sensible und streng regulierte Reaktion zeigt die Bedeutung des BUZZ-Gens für die Fähigkeit der Pflanze, Nitrat effizient zu finden und zu nutzen.

Die Identifizierung des Gens in einer Modellgrasart wie Brachypodium distachyon könnte erhebliche Auswirkungen auf landwirtschaftliche Produkte wie Weizen, Reis, Mais und Gerste haben. Diese Pflanzen sind für die weltweite Nahrungsmittelproduktion von entscheidender Bedeutung, und die Verbesserung ihrer Fähigkeit, Nitrat aufzunehmen und zu nutzen, könnte erhebliche Auswirkungen haben.

Mit der Entdeckung des BUZZ-Gens und seiner Rolle beim Wurzelhaarwachstum und der Nährstoffaufnahme erforschen Wissenschaftler nun, wie Pflanzen dieses Gen nutzen, um die Nitrat- und Wurzelsystementwicklung zu modulieren. Die Ergebnisse liefern wertvolle Einblicke in die Mechanismen, die dem Pflanzenwachstum zugrunde liegen, und bergen Potenzial für die Verbesserung landwirtschaftlicher Praktiken und der Nachhaltigkeit.

Journal Referenz:

Thiel A. Lehman, Miguel A. Rosas, Rhoda AT Brew-Appiah et al. BUZZ: ein essentielles Gen für das Wurzelhaarwachstum nach der Initiation und ein Vermittler der Wurzelarchitektur bei Brachypodium distachyon. Neuer Phytologe. DOI: 10.1111/nph.19079

Quellen:

– Forscher der Washington State University entdecken Pflanzengen für Wurzelhaarwachstum und Nährstoffaufnahme (WSU Insider)

– Lehman, TA, Rosas, MA, Brew-Appiah, RAT, et al. BUZZ: ein essentielles Gen für das Wurzelhaarwachstum nach der Initiation und ein Vermittler der Wurzelarchitektur bei Brachypodium distachyon. Neuer Phytologe.