Die Schrumpfung von Merkur: Neue Einblicke in die geologische Aktivität des Planeten

Planetenforscher wissen seit langem, dass Merkur, der sonnennächste Planet, über Milliarden von Jahren schrumpft. Neue in Nature Geoscience veröffentlichte Forschungsergebnisse liefern neue Einblicke in die anhaltende Schrumpfung und geologische Aktivität des Planeten.

Das Innere des Merkur kühlt allmählich ab, wodurch sein Volumen schrumpft. Infolgedessen entwickelt die Oberfläche des Planeten „Überschiebungsfehler“, bei denen ein Geländebereich über benachbartes Gelände geschoben wird, ähnlich den Falten, die sich auf einem alternden Apfel bilden. Die Steilhänge oder kilometerhohen Abhänge auf der Merkuroberfläche zeugen von dieser Schrumpfung.

Das Alter der Merkuroberfläche kann durch Zählen der Dichte der Einschlagskrater bestimmt werden. Die relativ alten Steilhänge weisen darauf hin, dass sie schon seit etwa 3 Milliarden Jahren vorhanden sind. Es blieb jedoch die Frage, ob diese Steilhänge heute noch aktiv sind oder ob sie schon vor langer Zeit aufgehört haben, sich zu bewegen.

Die Studie ergab, dass sich viele Steilhänge in geologisch neueren Zeiten weiter bewegten, obwohl sie vor Milliarden von Jahren entstanden waren. Diese Entdeckung wurde gemacht, als ein Ph.D. Der Student bemerkte kleine Brüche, die als „Graben“ bekannt sind und sich huckepack auf den ausgedehnten oberen Oberflächen einiger Steilhänge befanden. Diese Gräben deuten darauf hin, dass die Kruste gebogen wurde, als sie über angrenzendes Gelände geschoben wurde, was zu Rissen in der Oberfläche führte.

Die Gräben sind relativ kleine Strukturen, weniger als 1 km breit und weniger als 100 Meter tief, was darauf hindeutet, dass sie jünger sind als die alten Strukturen, auf denen sie liegen. Basierend auf der Rate der durch Impact Gardening verursachten Unschärfe wird geschätzt, dass die meisten Gräben weniger als 300 Millionen Jahre alt sind, was auf eine Bewegung in jüngster Zeit schließen lässt.

Die Studie identifizierte 48 große lappenförmige Steilhänge mit bestätigten Gräben und weitere 244 Steilhänge mit wahrscheinlichen Gräben. Diese Ergebnisse werden durch das Bildgebungssystem der BepiColombo-Mission, einer gemeinsamen europäisch-japanischen Mission, die im Jahr 2026 den Merkur umkreisen soll, weiter bestätigt.

Der Mond, der ebenfalls eine Abkühlung und Kontraktion erlebt hat, liefert zusätzliche Beweise für die jüngste geologische Aktivität. Die Analyse von Mondbeben, die von Seismometern aufgezeichnet wurden, die im Rahmen von Apollo-Missionen auf der Mondoberfläche zurückgelassen wurden, zeigt, dass sich Mondbeben in der Nähe von gelappten Steilhängen häufen. Detaillierte Bilder der Mondoberfläche aus der Umlaufbahn zeigen Spuren von Felsbrocken, die an Steilwänden herunterprallen, was auf jüngste Beben hindeutet.

Während die BepiColombo-Mission keine seismischen Daten liefern wird, könnten ihre detaillierten Bilder Felsbrockenspuren offenbaren, die als zusätzlicher Beweis für die jüngsten Beben auf dem Merkur dienen. Diese Forschung bietet wertvolle Einblicke in die anhaltende geologische Aktivität und Schrumpfung von Merkur und ermöglicht Wissenschaftlern ein besseres Verständnis der Entwicklung des Planeten über Milliarden von Jahren.

Quellen:

– Nature Geoscience (Zeitschrift)

– Das Gespräch (Artikel)