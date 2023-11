Salz: Würzen oder nicht würzen? Ein neuer Blick auf das Kochen von Steak

Entgegen der landläufigen Meinung schlägt der Physiker George Vekinis, der zum Lebensmitteljournalisten wurde, vor, dass vor dem Braten niemals Salz auf ein Steak gegeben werden sollte. Er argumentiert, dass die osmotische Fähigkeit von Salz dem Fleisch zu viel Feuchtigkeit entziehen kann, was zu einer zähen und ungenießbaren Textur führt. Vekinis rät außerdem davon ab, Steaks direkt aus dem Kühlschrank zuzubereiten, und plädiert für einen Schritt vor der Mikrowelle, um das Fleisch vor dem Braten zu erhitzen.

Laut Vekinis besteht die optimale Art, ein Steak zuzubereiten, darin, es je nach Dicke ein bis zwei Minuten lang in der Mikrowelle zu erhitzen und es dann schnell bei starker Hitze zu braten. Ziel ist es, eine leichte Reaktion an der Oberfläche zu erreichen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Innentemperatur mindestens 55-60 Grad Celsius erreicht. Durch diese Methode behält das Steak seine Saftigkeit und seinen Geschmack.

Vekinis betont, dass „Medium-Rare“ der ideale Gargrad für ein Steak ist. Das Ergebnis ist eine leicht rote Mitte mit einer angebratenen und gegarten Außenseite. Obwohl er anerkennt, dass es eine persönliche Vorliebe ist, eine kleine Menge Öl in die Pfanne zu geben, auch bei antihaftbeschichteten Pfannen, plädiert er nicht für die Verwendung von Salz als Gewürz.

Diese unkonventionellen Ansichten stellen die Empfehlungen vieler Starköche wie Gordon Ramsay und Jamie Oliver in Frage, die dafür plädieren, Steaks vor dem Garen großzügig mit Salz zu würzen. Vekinis' Perspektive bietet einen neuen Blick auf die Wissenschaft des Steakkochens, und seine Erkenntnisse werden in seinem kürzlich erschienenen Buch „Physics in the Kitchen“ detailliert beschrieben, das sich mit den wissenschaftlichen Prinzipien hinter verschiedenen Lebensmittelphänomenen befasst.

