Vulkanische Aktivität auf der russischen Halbinsel Kamtschatka

Mitte Oktober 2023 konnte man auf einem vom Operational Land Imager (OLI) auf Landsat 8 aufgenommenen Bild den Ausbruch benachbarter Vulkane auf der russischen Halbinsel Kamtschatka beobachten. Das Bild zeigt den Stratovulkan Kljutschewskoi, den höchsten aktiven Vulkan Eurasiens, der einen kleinen Ausstoß ausstößt Gas-, Dampf- und Aschewolke in Richtung Nordosten. Die klare konische Form des Berges und seine aufsteigende Wolke werfen Schatten auf den umgebenden Schnee und erzeugen ein Gefühl von Dreidimensionalität.

Anfang Juni 2023 meldete das Kamtschatka Volcanic Eruption Response Team (KVERT) den Beginn strombolianischer Ausbrüche in Kljutschewskoi. Im Juli wurde an seiner Südostflanke ein neuer Lavastrom entdeckt. Der Vulkan kam es weiterhin zu explosiven Ausbrüchen, die dazu führten, dass unterschiedliche Mengen Asche in die Atmosphäre geschleudert wurden. Der Farbcode der Luftfahrt wurde aufgrund der Asche- und Gasemissionen zeitweise auf Orange erhöht. Im Vorfeld der Bildaufnahme verstärkte sich die Aktivität am Kljutschewskoi, wobei die Lavaströme zunahmen und glühendes Material bis zu 300 Meter über den Kraterrand schoss.

Ein anderer Vulkan, Bezymianny, stieß in dieser Zeit ebenfalls eine Vulkanwolke aus. Aufgrund einer Wolkenbank ist die Unterscheidung im Bild jedoch schwieriger. Am 16. Oktober beobachtete KVERT eine Zunahme der Aktivität am Bezymianny, darunter Trümmerlawinen und Asche, die etwa 70 Kilometer nordöstlich des Vulkans geblasen wurden.

Die Halbinsel Kamtschatka ist für ihre vulkanische Aktivität bekannt und beherbergt über 300 Vulkane. Das im Bild dargestellte Kljutschewskaja-Gebirge ist besonders anfällig für geologische Dramen. Auf dem Foto eines Astronauten, das von der Internationalen Raumstation aus aufgenommen wurde, waren auch Anzeichen jüngster Ausbrüche der Vulkane Klyuchevskoy und Bezymianny zu erkennen.

Quelle: Bild des NASA Earth Observatory von Wanmei Liang unter Verwendung von Landsat-Daten des US Geological Survey. Geschichte von Lindsey Doermann.