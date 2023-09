Eine verfeinerte Karte von Zealandia, enthüllt durch ausgebaggerte Gesteinsproben

Ein Team aus Geologen und Seismologen hat mithilfe von Daten aus ausgebaggerten Gesteinsproben eine genauere Karte von Zealandia, einem Unterwasserkontinent, erstellt. Zealandia, das zu etwa 94 % unter Wasser liegt, ist nicht so gut erforscht wie andere Kontinente, was zu Inkonsistenzen in seiner bekannten Form und Struktur führt.

Die Forscher verfeinerten bestehende Karten von Zealandia, indem sie Sammlungen von Gesteinen und Sedimentproben untersuchten, die vom Meeresboden entnommen wurden. Diese Proben wurden an Bohrstandorten und an den Küsten nahegelegener Inseln gewonnen. Anschließend analysierte das Team seismische Daten, um eine detaillierte Karte von Zealandia zu erstellen.

Ein wichtiges Ergebnis der Studie ist die Identifizierung geologischer Muster in der Westantarktis, die auf das Vorhandensein einer Subduktionszone in der Nähe des Campbell-Plateaus vor der Westküste Neuseelands hinweisen. Allerdings wurden in diesem Gebiet keine magnetischen Anomalien gefunden, was die Theorie einer Streichverschiebung in der Campbell-Verwerfung in Frage stellt.

Stattdessen schlagen die Forscher vor, dass die Ausdehnung von Gondwana, dem Superkontinent, zu dem Zealandia einst gehörte, zum Campbell Magnetic Anomaly System führte. Diese Dehnung führte schließlich zu einem Bruch, wodurch der Meeresboden entstand, der die unteren Teile von Zealandia bildet.

Die neu verfeinerte Karte von Zealandia hebt nicht nur die Lage der magmatischen Bogenachse hervor, sondern identifiziert auch andere wichtige geologische Merkmale. Diese Forschung liefert wertvolle Einblicke in die Entstehung und Struktur Zealandias und trägt zu einem besseren Verständnis seiner geologischen Geschichte bei.

Weitere Studien und Analysen werden weitere Details über Zealandia und seine Bedeutung für die geologische Entwicklung der Erde aufdecken.

Quellen: Tectonics, Nick Mortimer et al., DOI: 10.1029/2023TC007961