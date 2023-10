Das James-Webb-Weltraumteleskop der NASA nimmt Bilder des Jetstreams auf Jupiter auf

Im Juli 2022 nutzte das James Webb Space Telescope (JWST) der NASA seine NIRCam (Near-Infrared Camera), um atemberaubende Infrarotbilder von Jupiter, dem größten Planeten im Sonnensystem, aufzunehmen. In diesen Bildern machten Wissenschaftler eine erstaunliche Entdeckung – einen Jetstream in den nördlichen Breiten knapp über Jupiters Äquator und über seinen Wolkendecken. Dieser Jetstream erstreckt sich über 4,800 Kilometer (3,000 Meilen) und erreicht Geschwindigkeiten von 515 Kilometern pro Stunde (320 Meilen pro Stunde) und ist damit mehr als doppelt so schnell wie ein Hurrikan der Kategorie 5 auf der Erde.

Dieser unerwartete Befund überraschte die an der Studie beteiligten Forscher. Dr. Ricardo Hueso, der Hauptautor und Dozent an der Universität des Baskenlandes in Spanien, zeigte sich erstaunt und erklärte, dass die zuvor verschwommenen Schleier in der Jupiteratmosphäre nun als deutliche Merkmale erscheinen, die zusammen mit der schnellen Rotation des Planeten verfolgt werden können.

Die hohe Geschwindigkeit des Jetstreams wird auf den Coriolis-Effekt zurückgeführt, der dazu führt, dass sich Planetenkörper an ihren Äquatoren schneller drehen. Während sich die Erde am Äquator mit etwa 1,600 Kilometern pro Stunde (1,000 Meilen pro Stunde) dreht, erreicht der Äquator des Jupiter Geschwindigkeiten von etwa 43,000 Kilometern pro Stunde (28,273 Meilen pro Stunde). Diese extremen Geschwindigkeiten tragen zu Jupiters Rotationsperiode von 9 Stunden und 50 Minuten am Äquator bei und führen zu starken Windstürmen in seinen massiven Wolken.

Das Forschungsteam stützte sich bei der Beobachtung der großen Höhen des Jupiter auf Daten des JWST, während das Hubble-Weltraumteleskop der NASA Beobachtungen niedrigerer Höhen lieferte. Durch die Analyse der Windgeschwindigkeiten in verschiedenen Höhen, sogenannte Windscherungen, stellten die Forscher fest, dass die Geschwindigkeit des Jetstreams mit abnehmender Höhe in der Jupiteratmosphäre abnahm. Einige Meilen unterhalb des Jetstreams wurden Windgeschwindigkeiten von 362 Kilometern pro Stunde (225 Meilen pro Stunde) und 402 Kilometern pro Stunde (250 Meilen pro Stunde) gemessen.

Die äquatoriale Stratosphäre des Jupiter weist ein komplexes, aber wiederholbares Muster aus Winden und Temperaturen auf. Dr. Leigh Fletcher, Mitautor der Studie und Professor für Planetenwissenschaften an der Universität Leicester, vermutet, dass der neu entdeckte Jetstream mit diesem oszillierenden Muster in Zusammenhang stehen könnte. Zukünftige Beobachtungen werden dazu beitragen, diese Theorie zu überprüfen und Aufschluss über die Variabilität des Jetstreams in den kommenden Jahren zu geben.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Jetstreams auf Jupiter beobachtet wurden. Anfang der 2010er Jahre entdeckte die NASA-Raumsonde Cassini eine ähnliche Aktivität direkt über dem Äquator des Gasriesen mit geschätzten Geschwindigkeiten von 523 Kilometern pro Stunde (325 Meilen pro Stunde).

Neben dem Jetstream zeigten die von JWST aufgenommenen Bilder auch die schwachen Ringe des Jupiter, seine nördlichen und südlichen Polarlichter sowie zwei seiner kleineren Monde, Amalthea und Adrastea. Jupiters Ringe wurden erstmals 1 von der NASA-Raumsonde Voyager 1979 entdeckt und es wird vermutet, dass sie durch Meteoriteneinschläge auf einem der Jupitermonde entstanden sind. Ähnlich wie auf der Erde erzeugt das massive Magnetfeld des Jupiter seine Polarlichter, die 20,000-mal stärker sind als das Erdmagnetfeld. Die Monde Amalthea und Adrastea wurden 1892 bzw. 1979 entdeckt und kreisen innerhalb der Umlaufbahn von Io, einem der Galileischen Monde des Jupiter.

Das James Webb-Weltraumteleskop wird in den kommenden Jahren weiterhin neue Informationen über die faszinierenden Eigenschaften des Jupiters ans Licht bringen. Wissenschaftler erwarten mit Spannung die künftigen Entdeckungen, die zu unserem Wissen über diesen Gasriesen beitragen werden.

Quellen:

– Studie veröffentlicht in Nature Astronomy

– Universität des Baskenlandes

- Universität von Leicester