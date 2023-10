Ein umfassender Blick auf die Objekte im Universum

By

Forscher der Australian National University (ANU) haben die umfassendste Sicht auf die Geschichte des Universums entwickelt. Der Hauptautor, Honorary Associate Professor Charley Lineweaver, erklärt, dass ihr Ziel darin bestand, die Ursprünge aller Objekte im Universum zu verstehen. Sie kamen zu dem Schluss, dass Objekte wie Protonen, Atome, Planeten, Sterne und Galaxien aus einem heißen Hintergrund kondensierten, als sich das Universum nach dem Urknall ausdehnte und abkühlte.

Um diesen Prozess zu veranschaulichen, erstellten die Forscher zwei Diagramme. Das erste Diagramm zeigt die Temperatur und Dichte des Universums, während es sich ausdehnte und abkühlte. Das zweite Diagramm zeigt die Masse und Größe aller Objekte im Universum. Dieses umfassende Diagramm bietet eine Visualisierung der Objekte im Universum.

Die Studie wirft wichtige Fragen zu den Grenzen der Grundstücke und dem, was dahinter liegt, auf. Einige Bereiche in der Handlung sind „verboten“, weil Objekte nicht dichter als Schwarze Löcher oder so klein sein können, dass die Quantenmechanik ihre Natur als singuläre Objekte verwischt. Die Forscher spekulieren, dass das Universum möglicherweise als Instanton begann – ein Objekt mit einer bestimmten Größe und Masse – und nicht als Singularität, bei der es sich um einen hypothetischen Punkt unendlicher Dichte und Temperatur handelt.

Am weiteren Ende der Handlung wird angedeutet, dass unser Universum einem großen Schwarzen Loch geringer Dichte ähneln würde, wenn es außerhalb des beobachtbaren Universums ein vollständiges Vakuum gäbe. Die Forscher haben jedoch gute Gründe zu der Annahme, dass dies nicht der Fall ist.

Diese bahnbrechende Studie liefert ein neues Verständnis der Objekte im Universum und bietet neue Einblicke in die Ursprünge des Universums selbst. Die Forschung wurde im American Journal of Physics veröffentlicht.

