Ein Durchbruch in der Proteinstrukturvorhersage: Erweiterung der Horizonte des molekularen Designs

Proteine, die Arbeitstiere der Zelle, spielen eine wesentliche Rolle in verschiedenen biologischen Prozessen. Sie funktionieren jedoch nicht isoliert und ihre Aktivität kann durch andere Moleküle in ihrer Umgebung beeinflusst werden. In einer aufregenden neuen Entwicklung haben Forscher hinter der revolutionären Software zur Vorhersage der Proteinstruktur RoseTTAFold ein leistungsstarkes Tool eingeführt, das den Umfang des Proteindesigns mithilfe von Deep-Learning-Techniken erweitert, um den Einfluss dieser Moleküle besser widerzuspiegeln (bioRxiv 2023, DOI: 10.1101/2023.10.09.561603 ).

Algorithmen zur Vorhersage der Proteinstruktur wie AlphaFold und RoseTTAFold haben das Gebiet der Strukturbiologie in den letzten Jahren verändert. Durch die Nutzung von maschinellem Lernen und Training experimentell gelöster Proteinstrukturen können diese Algorithmen die 3D-Struktur von Proteinen allein auf der Grundlage ihrer Aminosäuresequenzen vorhersagen. Wissenschaftler haben diese Vorhersagen genutzt, um Einblicke in die Proteinfunktion zu gewinnen und neue Proteine ​​mit gewünschten Eigenschaften zu entwickeln.

Die bestehenden Modelle neigen jedoch dazu, den Einfluss verschiedener chemischer Wechselwirkungen auf die Proteinstruktur zu übersehen. „Viele biologische Prozesse beinhalten Proteininteraktionen mit kleinen Molekülen“, erklärt der leitende Autor David Baker, Professor an der University of Washington und Entwickler von RoseTTAFold. Um diese Einschränkung zu beheben, haben die Forscher nun eine aktualisierte Version des Modells namens RoseTTAFold All-Atom eingeführt.

Das verbesserte Modell kann die komplizierte Chemie erklären, die entsteht, wenn Proteine ​​an kleine Moleküle binden oder kovalente Modifikationen durchlaufen, die ihre Struktur und Funktion tiefgreifend beeinflussen. Durch die Kombination zweier unterschiedlicher Modellierungsansätze konnten die Forscher erfolgreich ein Modell für maschinelles Lernen trainieren, das eine breite Palette von Molekülen in der Umgebung eines Proteins darstellen kann.

Obwohl das Innenleben von Modellen des maschinellen Lernens rätselhaft sein kann, glauben die Forscher, dass das neue Netzwerk die molekularen Einheiten so anordnet, dass eine plausible Proteinstruktur entsteht. Dieser bahnbrechende Ansatz eröffnet neue Möglichkeiten für das Proteindesign, indem er die Lücke zwischen Proteinsequenz und funktioneller Struktur schließt.

Das Team trainierte RoseTTAFold All-Atom umfassend anhand verschiedener Datensätze und ermöglichte so genauere Vorhersagen für Proteine ​​mit komplexen molekularen Wechselwirkungen. Beispielsweise konnte das Modell erfolgreich die Struktur von Enzymen vorhersagen, die sowohl an Substrate als auch an Cofaktoren gebunden sind, sowie von Proteinen mit mehreren kovalenten Modifikationen. Darüber hinaus entwickelten die Forscher einzigartige Proteine, die sich spezifisch an kleine Moleküle binden und dabei nur die Inputs dieser Moleküle nutzen.

Während sich die vorherigen Versionen von RoseTTAFold auf spezifische Herausforderungen konzentrierten, zeigt die neueste Version eine breitere Anwendbarkeit. Die Forscher stellen sich vor, dass dieses allumfassende Modell aufgabenspezifische Versionen von RoseTTAFold ersetzen und Innovationen im Proteindesign auf breiter Front fördern wird.

Wie bei jeder bahnbrechenden Technologie wird es einige Zeit dauern, bis man das volle Potenzial und die Grenzen von RoseTTAFold All-Atom versteht. Die Computerbiologin Lauren Porter von der National Library of Medicine erkennt das Potenzial des Netzwerks an, betont jedoch die Bedeutung robuster Trainingssätze für KI-Modelle. Es ist von entscheidender Bedeutung, etwaige Einschränkungen oder Diskrepanzen aufzudecken, insbesondere wenn ein Protein je nach Kontext unterschiedliche Strukturen annehmen kann. Dennoch stellt Porter fest, dass dieser Fortschritt einen bedeutenden Fortschritt darstellt und vielversprechend für die Zukunft ist.

FAQ

Was ist RoseTTAFold All-Atom?

RoseTTAFold All-Atom ist eine aktualisierte Version der Proteinstrukturvorhersagesoftware RoseTTAFold. Es beinhaltet Deep-Learning-Techniken, um verschiedene chemische Wechselwirkungen zu berücksichtigen und die Umgebung von Proteinen besser widerzuspiegeln, was genauere Vorhersagen der Proteinstruktur ermöglicht und das Proteindesign mit den gewünschten Funktionen erleichtert.

Wie erweitert RoseTTAFold All-Atom den Umfang des Proteindesigns?

RoseTTAFold All-Atom umfasst vielfältige chemische Prozesse, die bei Proteininteraktionen mit kleinen Molekülen und kovalenten Modifikationen auftreten. Durch das Training des Modells anhand umfangreicher Datensätze kann es genaue Vorhersagen für komplexe Proteinstrukturen generieren, einschließlich solcher mit kleinen Molekülen und zahlreichen kovalenten Modifikationen, und bei der Entwicklung von Proteinen mit komplizierten molekularen Wechselwirkungen helfen.

Was sind die potenziellen Einschränkungen des RoseTTAFold All-Atom-Modells?

Wie bei jedem KI-Modell hängt die Leistung von RoseTTAFold All-Atom von seinen Trainingsdaten ab. In Fällen, in denen nur begrenzte Daten verfügbar sind oder in Situationen, in denen Proteine ​​kontextabhängige Strukturveränderungen aufweisen, kann das Modell vor Herausforderungen stehen. Kontinuierliche Forschung und Untersuchung seiner Fähigkeiten werden jedoch dazu beitragen, etwaige Einschränkungen aufzudecken und seine Anwendung bei der Vorhersage und dem Design von Proteinstrukturen zu verfeinern.