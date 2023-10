Neue Theorie zur Erklärung der Linsenwirkung im Galaxienhaufen Abell 3827 vorgeschlagen

Ein Team von Astrophysikern hat eine neue Theorie vorgeschlagen, um das einzigartige Linsenphänomen zu erklären, das im Galaxienhaufen Abell 3827 beobachtet wird. Die Forscher Joyce Lin, Richard Griffiths und Jenny Wagner schlagen vor, dass die Linseneigenschaften des Clusters besser verstanden werden können, wenn man seine dreidimensionalen Eigenschaften berücksichtigt.

Abell 3827 ist ein Galaxienhaufen, der etwa 1.3 Milliarden Lichtjahre von der Erde entfernt liegt. Frühere Studien haben gezeigt, dass der sichtbare Teil des Clusters nur 10 % seiner Masse ausmacht, während die verbleibende Masse vermutlich aus Dunkler Materie besteht. Die Anordnung der Galaxien im Cluster führt zu einer Gravitationslinse, die an den Rändern einen leuchtend blauen Ring erzeugt.

Die Anzahl der Bilder, die bei der Beobachtung von Abell 3827 zu sehen waren, war unter Astronomen umstritten, wobei die Schätzungen zwischen vier und acht liegen. Die Verzerrung des von den Sternen in den Galaxien emittierten Lichts, die durch unsichtbare dunkle Materie verursacht wird und wahrscheinlich mit der Rotation zusammenhängt, macht es schwierig, die genaue Anzahl der Bilder zu bestimmen.

Die vom Forscherteam vorgeschlagene neue Theorie legt nahe, dass die Linse in Abell 3827 nicht wie bisher angenommen dünn und flach ist, sondern eine dreidimensionale Morphologie aufweist. Die Linsen des Clusters werden mit der Form einer Waffel verglichen, wobei die Dicke in verschiedenen Teilen unterschiedlich ist. Dieses Merkmal könnte erklären, warum der Cluster in einigen Bereichen stärker gestreckt erscheint als in anderen.

Damit diese Theorie gültig ist, müssen die Galaxien im Haufen unterschiedlich weit von der Erde entfernt sein. Die Forscher glauben, dass drei der vier großen Galaxien in Abell 3827 ungefähr gleich weit entfernt sind, während die vierte etwas näher beieinander liegt.

Diese neue Theorie trägt zu unserem Verständnis der Dunklen Materie bei und liefert Einblicke in die Linseneigenschaften von Galaxienhaufen. Weitere Untersuchungen und Beobachtungen sind erforderlich, um diese Ergebnisse zu bestätigen und zu verfeinern.

Quelle: Monatliche Mitteilungen der Royal Astronomical Society (2023) DOI: 10.1093/mnras/stad2800