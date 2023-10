Neue supraleitende Kamera mit beispielloser Empfindlichkeit

Forscher des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) haben eine bahnbrechende supraleitende Kamera mit außergewöhnlicher Empfindlichkeit entwickelt. Diese hochmoderne Kamera mit 400,000 Pixeln ist in der Lage, einzelne Photonen zu erkennen. Das Design der Kamera umfasst ein Gitter aus supraleitenden Drähten, die keinen Widerstand bieten, bis ein Photon mit einem oder mehreren Drähten interagiert, wodurch die Supraleitung unterdrückt und ein Signal erzeugt wird. Durch die Analyse der Orte und Intensitäten dieser Signale ist die Kamera in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder zu erzeugen.

Was diese neue Kamera von früheren Modellen unterscheidet, ist die deutlich höhere Pixelzahl. Mit 400-mal mehr Pixeln übertrifft es die Auflösung aller anderen Geräte dieser Art. Frühere Versionen waren aufgrund ihrer minderwertigen Ausgabe nur begrenzt praktisch. Die Forscher des NIST sind jedoch zuversichtlich, dass diese fortschrittliche Architektur skaliert werden kann und den Weg für supraleitende Kameras mit größerem Format ebnet, die in der Lage sind, einen weiten Bereich des elektromagnetischen Spektrums zu erfassen.

Die potenziellen Anwendungen dieser Technologie sind enorm. Im Bereich der Astronomie könnte die Kamera beispielsweise bei der Abbildung schwacher Galaxien oder extrasolarer Planeten hilfreich sein. Darüber hinaus könnte es in der biomedizinischen Forschung eingesetzt werden und es Wissenschaftlern ermöglichen, menschliches Gewebe mithilfe von Nahinfrarotlicht zu untersuchen.

Der von den NIST-Forschern erzielte Durchbruch ist das Ergebnis einer innovativen Lösung für eine seit langem bestehende Herausforderung. Bisherige Versuche, Hunderttausende supraleitender Drähte einzeln zu kühlen, erwiesen sich als unpraktisch. Das Team überwand dieses Hindernis jedoch, indem es die Drähte in einem gitterartigen Muster anordnete, ähnlich einem Tic-Tac-Toe-Spiel. Dies ermöglichte es ihnen, die Signale mehrerer Pixel bei Raumtemperatur auf einigen Nanodrähten zu kombinieren.

Was die Empfindlichkeit angeht, verfügt die Kamera über beeindruckende Fähigkeiten. Es kann Unterschiede in der Signalankunftszeit von nur 50 Billionstel Sekunden erkennen und bis zu 100,000 Photonen pro Sekunde erkennen, die auf das Gitter treffen. Der leitende Forscher Adam McCaughan erklärte, dass die in der Kamera verwendete Auslesetechnologie das Potenzial habe, auf noch größere Kameras ausgeweitet zu werden und in naher Zukunft möglicherweise Dutzende oder Hunderte Millionen Pixel zu erreichen.

Das Team setzt seine Forschung fort und möchte die Empfindlichkeit der Prototypkamera verbessern, damit sie jedes einfallende Photon erfassen kann. Dieser Fortschritt wird es der Kamera ermöglichen, Quantenbildgebungstechniken zu erforschen, die verschiedene Bereiche, einschließlich der Astronomie und der medizinischen Bildgebung, revolutionieren könnten.

FAQ

F: Wie funktioniert die supraleitende Kamera?

A: Die Kamera besteht aus einem Gitter supraleitender Drähte, die keinen Widerstand haben, bis ein Photon mit einem oder mehreren Drähten interagiert und so ein Signal erzeugt.

F: Was unterscheidet diese Kamera von früheren Versionen?

A: Im Gegensatz zu früheren Versionen verfügt diese Kamera über eine unglaublich hohe Pixelzahl, 400-mal höher als bei anderen Geräten dieser Art. Diese Verbesserung verbessert die Ausgabequalität der Kamera erheblich.

F: Was sind die möglichen Anwendungen dieser Technologie?

A: Die Fähigkeiten der Kamera machen sie für die Abbildung schwacher Galaxien oder extrasolarer Planeten in der Astronomie geeignet. Darüber hinaus bietet es potenzielle Einsatzmöglichkeiten in der biomedizinischen Forschung, insbesondere bei der Untersuchung menschlichen Gewebes mithilfe von Nahinfrarotlicht.

F: Wie haben die Forscher die Herausforderung der Kühlung der supraleitenden Drähte gemeistert?

A: Indem die Forscher die Drähte in einem gitterartigen Muster anordneten und die Signale von mehreren Pixeln bei Raumtemperatur auf ein paar Nanodrähten kombinierten, lösten sie das Kühlungsproblem.

F: Was sind die Zukunftspläne für diese Technologie?

A: Ziel der Forscher ist es, die Empfindlichkeit der Prototypkamera zu verbessern, um jedes einfallende Photon zu erfassen. Sie gehen auch davon aus, die Technologie zu erweitern, um Kameras mit Dutzenden oder Hunderten Millionen Pixeln zu entwickeln.