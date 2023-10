Eine neue Studie legt nahe, dass der grönländische Eisschild widerstandsfähiger ist als bisher angenommen

By

Eine kürzlich in „Nature“ veröffentlichte Studie weist darauf hin, dass der grönländische Eisschild möglicherweise widerstandsfähiger gegen einen irreversiblen Rückgang ist als bisher angenommen. Die Forschung legt nahe, dass selbst wenn die globale Temperatur über die 2-Grad-Celsius-Schwelle steigt, was aufgrund des vom Menschen verursachten Klimawandels immer wahrscheinlicher erscheint, der Eisschild dennoch einem vollständigen Zusammenbruch entgehen könnte, wenn die Temperaturen danach relativ schnell sinken.

Der Hauptautor Nils Bochow, ein Forscher an der Arktischen Universität Norwegens, betont, dass die Eisdecke zwar eine unerwartete Widerstandsfähigkeit gezeigt hat, ihre Fähigkeit, der Erwärmung standzuhalten, jedoch Grenzen hat. Wenn die Temperaturen nach 2 deutlich über der 2100-Grad-Schwelle liegen oder über längere Zeiträume leicht darüber bleiben, ist ein irreversibler Eisverlust innerhalb weniger tausend Jahre kaum zu vermeiden. Allerdings gibt es auch ein begrenztes Zeitfenster zur Schadensminderung, sofern die Temperaturen innerhalb eines bestimmten Zeitraums gesenkt werden.

Der grönländische Eisschild hat seit 20 bereits etwa 2002 % zum Anstieg des globalen Meeresspiegels beigetragen, ein Anteil, der im Laufe der Zeit voraussichtlich noch zunehmen wird. In den letzten Jahren wurde beobachtet, dass es schneller auf die Erwärmung reagiert, als Klimamodelle vorhersagen. Der Eisschild wird weiter schmelzen und Wasser in die Ozeane einbringen, was nicht nur den Meeresspiegel ansteigen lässt, sondern auch wichtige Meeresströmungen beeinflusst.

Anders als die Atmosphäre, die sich relativ schnell abkühlen würde, wenn der Kohlenstoffausstoß aufhören würde, hat das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes langfristige Folgen. Jedes Jahr der Erwärmung sorgt für zukünftiges Schmelzen. Ein großes Problem bereiten positive Rückkopplungsmechanismen, bei denen Veränderungen am Eisschild seinen Zerfall beschleunigen. Wenn die Eisoberfläche schmilzt, wird sie kürzer und stärker der wärmeren Luft ausgesetzt, was den Schmelzprozess verstärkt.

Die Studie nutzte verschiedene Modelle und Szenarien, um zu bestimmen, wie der Eisschild auf verschiedene Temperaturerhöhungen bis zum Jahr 2100 reagieren würde. Die Ergebnisse zeigten, dass der Eisschild, wenn die Temperaturen innerhalb weniger Jahrhunderte oder sogar noch schneller auf etwa 1.5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau sinken kann das Erreichen kritischer Schwellenwerte für positives Feedback vermeiden.

Die Möglichkeit eines „Überschreitungsszenarios“, bei dem die Temperaturen die globalen Ziele überschreiten und dann sinken, könnte eintreten, wenn wirksame Technologien zur Kohlenstoffentfernung entwickelt werden. Allerdings bleibt die Machbarkeit einer flächendeckenden Umsetzung ungewiss.

Diese Studie wirft wichtige Fragen zur Zukunft des grönländischen Eisschildes auf und unterstreicht die Notwendigkeit, den Klimawandel anzugehen. Die genaue Schwellentemperatur und interne Prozesse, die die Empfindlichkeit des Eisschildes beeinflussen, bedürfen weiterer Untersuchungen. Letztendlich wird das Handeln des Menschen über die Zukunft des Klimas und damit über das Schicksal des Eisschildes entscheiden.

