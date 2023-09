Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass das Erkennen vulkanischer Aktivität auf der Venus für bevorstehende Missionen von entscheidender Bedeutung ist

By

Aktuelle Forschungen von Ian Flynn und seinem Team an der University of Pittsburgh geben Aufschluss darüber, wie Lavaströme auf der Venus entstehen könnten. Die im Journal of Geophysical Research: Planets veröffentlichte Studie soll Informationen über die bevorstehenden Missionen der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation zur Venus liefern. Diese Missionen sollen den Planeten auf Anzeichen neuer Lavaströme untersuchen, die auf jüngste Vulkanausbrüche hinweisen könnten.

Das Verständnis des Vulkanismus auf der Venus ist für Planetenforscher aufgrund seiner potenziellen Auswirkungen auf die Oberfläche und Atmosphäre des Planeten von entscheidender Bedeutung. Mit den drei bevorstehenden Missionen zur Identifizierung jüngster Eruptionen hoffen Wissenschaftler, wertvolle Einblicke in den Zwillingsplaneten der Erde zu gewinnen.

Allerdings ist die Erforschung des Vulkanismus auf der Venus keine leichte Aufgabe. Die extremen Bedingungen auf dem Planeten stellen die Erkennung und Untersuchung von Lavaströmen vor Herausforderungen. Die hohe Temperatur der Venus von etwa 850 Grad Fahrenheit und die rauen atmosphärischen Bedingungen machen es für umlaufende Sonden schwierig, aktive vulkanische Aktivität zu identifizieren.

Um diese Herausforderungen zu meistern, entwickelte Flynns Team ein Modell, das die Umweltbedingungen auf der Venus nachbilden könnte. Durch die Modifikation eines auf der Erde verwendeten Modells passten die Forscher Schwerkraft, Temperatur und atmosphärische Bedingungen an die auf der Venus an. Ihre Ergebnisse zeigten, dass Lavaströme auf der Venus etwa 75 % weiter wandern würden als auf der Erde, was bedeutet, dass aktive Lavaströme entdeckt und untersucht werden könnten.

Flynns Arbeit ist besonders wichtig für die bevorstehende EnVision-Mission, eine Zusammenarbeit zwischen der NASA und der Europäischen Weltraumorganisation. EnVision soll Anfang der 2030er Jahre starten und die Venus eingehend erforschen. Durch die Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsteam der Mission trägt Flynn zur Kalibrierung der Instrumente der Mission bei, um Anzeichen von Vulkanismus auf der Venus genau zu erkennen.

Indem Wissenschaftler verstehen, wie sich Lavaströme auf der Venus verhalten, können sie die Fähigkeiten zukünftiger Missionen verbessern und sicherstellen, dass Hinweise auf vulkanische Aktivität nicht übersehen werden. Die von Flynn und seinem Team durchgeführten Forschungen werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, den Weg für ein besseres Verständnis der vulkanischen Aktivität auf der Venus zu ebnen.

Quellen:

– Journal of Geophysical Research: Planeten

– NASA/JPL