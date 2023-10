Astronomen äußern Bedenken hinsichtlich des BlueWalker3-Satelliten und zukünftiger Sternbilder

By

Astronomen warnen vor möglichen Störungen durch den Satelliten BlueWalker3 und ähnliche Satelliten im erdnahen Orbit. Der von AST SpaceMobile entwickelte Satellit ist zu einem der hellsten Objekte am Himmel geworden und überstrahlt sogar einige der strahlendsten Sterne in der Milchstraße. AST SpaceMobile zielt darauf ab, ein Netzwerk orbitaler Mobilfunkmasten zu schaffen, um globale Breitbandkonnektivität bereitzustellen.

Astronomen sind bereits besorgt über Satelliten-Megakonstellationen wie Starlink von SpaceX, die aufgrund ihrer glänzenden Oberflächen astronomische Beobachtungen beeinträchtigen können, und sind über den Einsatz von BlueWalker3 und seine Auswirkungen auf zukünftige Konstellationen alarmiert. Der BlueWalker3-Satellit ist ein Vorläufer der BlueBird-Satelliten von AST SpaceMobile, die noch größer und heller als die Starlink-Satelliten sind.

Derzeit sind weltweit 18 Konstellationen geplant, wobei insgesamt eine halbe Million Satelliten ins All geschickt werden sollen, was einer Verhundertfachung gegenüber der aktuellen Anzahl an Satelliten entspricht. Die Verbreitung dieser Satelliten hat bei Sternguckern Besorgnis ausgelöst, da sie helle Spuren und Umgebungslichter erzeugen, die die astronomische Forschung behindern und schwache Himmelsobjekte behindern können.

Die aktuelle Studie über die Auswirkungen des BlueWalker3-Satelliten fasste Beobachtungen von Amateur- und Profiastronomen aus der ganzen Welt zusammen. Es zeigte sich, dass BlueWalker3 so hell ist wie zwei der leuchtendsten Sterne am Himmel. Die Studie verdeutlicht den globalen Charakter des Problems, dessen Auswirkungen überall auf der Welt zu beobachten sind.

Als Reaktion auf Bedenken gab AST SpaceMobile an, dass es mit Astronomen an der Reduzierung von Störungen arbeite und betonte, dass ihre Konstellation aus etwa 90 Satelliten bestehen würde, verglichen mit den von anderen Unternehmen geplanten Zehntausenden. Allerdings sind die BlueBird-Satelliten viel größer und heller als bestehende Satelliten, was sie zu einem großen Problem für Astronomen macht.

Derzeit gibt es keine Vorschriften, die den Start heller und voluminöser Satellitenkonstellationen verhindern. Wissenschaftler, Befürworter des dunklen Himmels und indigene Rechtegruppen plädieren für Vorschriften zum Schutz astronomischer Beobachtungen und zur Erhaltung des Nachthimmels. Während Anstrengungen unternommen werden, die Helligkeit von Satelliten zu verringern, ist das Tempo der Satellitenstarts nach wie vor hoch.

