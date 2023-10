Observatorien der nächsten Generation und modernisierte Einrichtungen zur Förderung der Exoplanetenforschung

Die Erforschung von Exoplaneten hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht: Tausende bestätigte Exoplaneten und zahlreiche Kandidaten warten auf ihre Bestätigung. Da Forscher ihren Fokus von der Erkennung auf die Charakterisierung verlagern, nimmt die Suche nach potenziellen Lebenszeichen und Biosignaturen zu. Es wird erwartet, dass diese Schwerpunktverlagerung durch die Observatorien der nächsten Generation und modernisierte Einrichtungen noch beschleunigt wird.

Das James Webb-Weltraumteleskop der NASA, das römische Weltraumteleskop Nancy Grace und die PLAnetary Transits and Oscillations of Stars (PLATO)-Mission der ESA werden voraussichtlich große Durchbrüche in der Exoplanetenforschung bringen. Darüber hinaus werden bodengestützte Observatorien wie das Extremely Large Telescope (ELT), das Giant Magellan Telescope (GMT) und das Thirty Meter Telescope (TMT) eine wichtige Rolle bei der Charakterisierung von Exoplaneten spielen.

In einem aktuellen Artikel untersuchte ein internationales Astronomenteam das Potenzial der Modernisierung bestehender Observatorien für die Exoplanetenforschung. Sie präsentierten die ersten Lichtergebnisse des Instruments High-Resolution Imaging and Spectroscopy of Exoplanets (HiRISE), das am Very Large Telescope (VLT) der Europäischen Südsternwarte installiert ist.

Direkte Bildgebung, eine zunehmend eingesetzte Methode zur Untersuchung von Exoplaneten, ermöglicht es Astronomen, Planeten zu erkennen, indem sie das von ihren Atmosphären und Oberflächen reflektierte Licht abbilden. Diese Methode ermöglicht die Untersuchung von reflektiertem Licht mittels Spektrometern, um die chemische Zusammensetzung von Exoplanetenatmosphären zu bestimmen.

Das HiRISE-Instrument am VLT ist darauf ausgelegt, extrasolare Riesenplaneten (EGPs) im Infrarot-H-Band zu charakterisieren. Es kombiniert den SPHERE-Imager und den verbesserten CRIRES-Spektrographen unter Verwendung von Singlemode-Glasfasern. Mit einer Auflösung von 100,000 bietet HiRISE eine wesentlich detailliertere spektrale Charakterisierung und ermöglicht die Messung dynamischer Parameter wie Umlaufgeschwindigkeit und Rotation.

Dieses verbesserte Instrument verbessert die Bildgebungsfähigkeiten des VLT und ermöglicht eine verbesserte Astrometrie, zeitliche Stabilität, optische Aberrationen und Transmission. Neben der atmosphärischen Charakterisierung werden diese Messungen bei der Untersuchung der Bildung, Zusammensetzung und Entwicklung von EGP hilfreich sein.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl Observatorien der nächsten Generation als auch modernisierte Einrichtungen die Exoplanetenforschung revolutionieren werden, indem sie eine detaillierte Charakterisierung und Untersuchung dieser fernen Welten ermöglichen.

Quellen:

– Dr. Arthur Vigan, Laboratoire d'Astrophysique de Marseille

– Europäische Südsternwarte (ESO)