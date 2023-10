Ein neuer Grundgeschmack: Die Reaktion der Zunge auf Ammoniumchlorid

Wissenschaftler des USC Dornsife College of Letters, Arts and Sciences haben einen möglichen sechsten Grundgeschmack entdeckt. In einer in Nature Communications veröffentlichten Studie fanden Forscher heraus, dass die Zunge auf Ammoniumchlorid, einen Bestandteil einiger Süßigkeiten, über denselben Proteinrezeptor reagiert, der sauren Geschmack signalisiert. Der als OTOP1 bekannte Proteinrezeptor ist für die Erkennung von saurem Geschmack über Wasserstoffionenkanäle verantwortlich. Die Studie ergab jedoch, dass OTOP1 auch deutlich auf Ammoniumchlorid reagiert.

Das Team führte Experimente mit menschlichen Zellen und verschiedenen Tierarten durch und stellte fest, dass die Fähigkeit, Ammonium über den OTOP1-Kanal nachzuweisen, artenübergreifend erhalten bleibt. Konkret mieden Mäuse mit einem funktionellen OTOP1-Protein Wasser, das Ammoniumchlorid enthielt, während Mäuse ohne das Protein keine Verhaltensreaktion zeigten. Dies deutet darauf hin, dass sich die Fähigkeit, Ammonium zu erkennen, möglicherweise als Geschmacksmechanismus entwickelt hat, um die Aufnahme schädlicher oder ungenießbarer Substanzen zu vermeiden.

Die Studie wirft ein neues Licht auf unser Verständnis von Geschmack und seine evolutionäre Bedeutung. Es bestätigt die Existenz eines sechsten Grundgeschmacks und unterstreicht die potenzielle Bedeutung von Geschmacksmechanismen für das Überleben. Ammoniumchlorid, das in Abfallprodukten und bestimmten biologischen Substanzen vorkommt, ist einigermaßen giftig, weshalb es für Organismen von Vorteil ist, es erkennen und vermeiden zu können.

Obwohl sich die Forschung noch in einem frühen Stadium befindet, eröffnet diese Entdeckung neue Forschungsmöglichkeiten auf dem Gebiet der Geschmackswahrnehmung. Weitere Untersuchungen sind erforderlich, um das Ausmaß der Artenunterschiede in der Empfindlichkeit gegenüber Ammonium und die ökologische Bedeutung dieser Unterschiede zu verstehen.

Quellen:

– USC (University of Southern California)