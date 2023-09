Drucken von Metallobjekten im Nanomaßstab mithilfe einer neuen additiven Fertigungstechnik

By

Wissenschaftler am Caltech haben eine neue additive Fertigungstechnik (AM) zum Drucken von Metallobjekten im Nanomaßstab entwickelt. Die auf Hydrogel-Infusion basierende Technik ermöglicht das Drucken von Objekten mit einer Größe von nur 150 Nanometern, vergleichbar mit der Größe eines Grippevirus. Bei dem Verfahren wird ein lichtempfindlicher Hydrogel-„Cocktail“ hergestellt, der mithilfe eines Lasers selektiv gehärtet wird, um ein 3D-Gerüst zu bilden. Das Gerüst wird dann mit einer Nickelionen-haltigen Lösung infundiert, gebacken, um das Hydrogel zu verbrennen, und chemisch behandelt, um Sauerstoffatome zu entfernen, was zu Metallobjekten mit komplizierten nanoskaligen Strukturen führt.

Was diese nanoskaligen Metallobjekte einzigartig macht, ist das Vorhandensein von Defekten und Unregelmäßigkeiten in ihrer Mikrostruktur. Normalerweise würden solche Fehler ein Metallteil in größerem Maßstab schwächen. Bei diesen nanoskaligen Objekten verstärken die Defekte sie jedoch tatsächlich. Das Vorhandensein von Fehlern verhindert, dass sich ein Fehler von einer Korngrenze zur anderen ausbreitet, wodurch die Verformung gleichmäßiger im Material verteilt wird und ein plötzlicher Fehler verhindert wird.

Diese neue Technik eröffnet Möglichkeiten für die Herstellung einer breiten Palette nützlicher Komponenten im Nanomaßstab, darunter Katalysatoren, Speicherelektroden und wesentliche Teile für Sensoren, Mikroroboter und Wärmetauscher. Es ist eine der ersten Demonstrationen des 3D-Drucks von Metallstrukturen im Nanomaßstab.

Die Studie wurde von den Caltech-Forschern Wenxin Zhang, Zhi Li, Ruoqi Dang und Julia R. Greer durchgeführt und die Ergebnisse in der Zeitschrift Nano Letters veröffentlicht.

Quelle:

– Wenxin Zhang, Zhi Li, Ruoqi Dang, et al. Schaffung vieler nützlicher Komponenten, wie Katalysatoren für Wasserstoff, Speicherelektroden für kohlenstofffreies Ammoniak und andere Chemikalien sowie wesentliche Teile von Geräten wie Sensoren, Mikrorobotern und Wärmetauschern. Nano-Buchstaben. DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c02309