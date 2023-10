Forscher entwickeln elektrische Methode zur Änderung des Elektronenflusses in Quantenmaterialien

Einem Forscherteam der Penn State ist ein bedeutender Durchbruch bei Quantenmaterialien gelungen, indem es eine neue elektrische Methode zur Änderung der Richtung des Elektronenflusses entwickelt hat. Ihre Methode, die in Materialien demonstriert wurde, die den quantenanomalen Hall-Effekt (QAH) aufweisen, könnte Auswirkungen auf die Entwicklung elektronischer Geräte und Quantencomputer der nächsten Generation haben.

Der QAH-Effekt ist besonders vielversprechend, da er einen Elektronenfluss entlang der Kanten von Materialien ohne Energieverlust ermöglicht. Dieser verlustfreie Fluss, auch als chiraler Kantenstrom bekannt, eliminiert Rückstreuung und weist einen quantisierten Hall-Widerstand und einen Längswiderstand von Null auf.

In dieser Studie entwarfen die Forscher einen QAH-Isolator mit spezifischen Eigenschaften, die den Elektronenfluss optimieren. Sie legten einen 5 Millisekunden langen Stromimpuls an den Isolator an, was zu einer Änderung des inneren Magnetismus des Materials und anschließend zu einer Änderung der Richtung des Elektronenflusses führte. Diese Fähigkeit zur Richtungsänderung ist entscheidend für die Maximierung des Informationstransports, der Speicherung und des Abrufs in Quantentechnologien.

Die bisherige Methode zur Änderung der Richtung des Elektronenflusses basierte auf externen Magneten, doch für kleine elektronische Geräte wie Smartphones war dieser Ansatz nicht ideal. Die Forscher entdeckten eine praktische elektronische Methode, die keine sperrigen Magnete erfordert. Durch die Erhöhung der Dichte des angelegten Stroms und die Verkleinerung der QAH-Isolatorvorrichtungen erreichten sie eine sehr hohe Stromdichte, wodurch die Magnetisierungsrichtung und die Richtung des Elektronentransports effektiv umgeschaltet wurden.

Die Forscher vergleichen diesen Wechsel von der magnetischen zur elektrischen Steuerung in Quantenmaterialien mit dem Übergang bei der konventionellen Speicherspeicherung von älteren magnetbasierten Methoden zu neueren elektronischen Methoden. Sie lieferten außerdem eine theoretische Interpretation ihrer Methode und praktische Beweise zur Untermauerung ihrer Ergebnisse.

Das Team arbeitet derzeit an Möglichkeiten, Elektronen während ihres Fortschritts anzuhalten, um das System effektiv ein- und auszuschalten. Sie untersuchen außerdem Methoden, um den QAH-Effekt bei höheren Temperaturen nachzuweisen.

Diese Forschung verspricht die Entwicklung fortschrittlicherer elektronischer Geräte und die Ausschöpfung des Potenzials des Quantencomputings.

Quelle: Yuan, W., Zhou, LJ., Yang, K. et al. Elektrisches Schalten der Kantenstromchiralität in quantenanomalen Hall-Isolatoren. Nat. Mater. (2023). DOI: 10.1038/s41563-023-01694-y