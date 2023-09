Ein neues chemisches Hilfsmittel zur Untersuchung der Doppelnatur von Formaldehyd

By

Die Universität Leicester hat eine neue Verbindungsbibliothek entwickelt, die darauf abzielt, die vielfältige Natur von Formaldehyd aufzudecken. Formaldehyd ist eine Chemikalie, von der bekannt ist, dass sie in hohen Dosen krebserregend und giftig ist, von der man aber auch annimmt, dass sie eine wichtige Rolle in unserer Biologie spielt. Die Verbindungen, die in einer in der Fachzeitschrift Chemical Science veröffentlichten Studie detailliert beschrieben werden, ermöglichen es Wissenschaftlern, Formaldehyd effektiver zu untersuchen, da es sich als zu flüchtig und reaktiv erwiesen hat, um es problemlos untersuchen zu können.

Formaldehyd kommt in allen Lebewesen vor und hat verschiedene Verwendungsmöglichkeiten, beispielsweise als Klebstoff und als Sterilisationsmittel. Es kommt sowohl natürlich vor als auch in unseren eigenen Zellen produziert. Trotz seiner potenziellen Toxizität gibt es immer mehr Hinweise darauf, dass Formaldehyd eine entscheidende Rolle in unserer Biologie spielt. Das Verständnis seiner toxischen und krebserregenden Eigenschaften könnte Wissenschaftlern dabei helfen, Wege zu finden, seine Auswirkungen zu verhindern oder zu behandeln.

Um die Auswirkungen von Formaldehyd auf Zellen zu untersuchen, hat die Universität Leicester in Zusammenarbeit mit der Universität Oxford eine neue Bibliothek von Verbindungen entwickelt, die Formaldehyd auf kontrollierte Weise freisetzen sollen. Inspiriert von Verbindungen, die in der Kosmetikindustrie verwendet werden und langsam geringe Mengen an Formaldehyd freisetzen, ermöglichen diese Verbindungen eine genauere Messung der Wirkung von Formaldehyd.

Dr. Richard Hopkinson vom Institute for Structural and Chemical Biology der University of Leicester erklärt, dass die Herausforderung darin besteht, Formaldehyd aufgrund seiner hohen Reaktivität und Flüchtigkeit auf quantifizierbare und kontrollierbare Weise bereitzustellen. Dieses neue chemische Werkzeug bietet eine Lösung für dieses Problem.

Formaldehyd wird mit verschiedenen Krebsarten in Verbindung gebracht, insbesondere mit Nasen- und Rachenkrebs, der durch Inhalation verursacht wird. Neue Erkenntnisse deuten jedoch auch darauf hin, dass Formaldehyd eine Rolle in unserem Stoffwechsel spielt und möglicherweise ein wichtiger Nährstoff und nicht nur ein Toxin ist. Durch die Aufklärung der genauen Funktionen von Formaldehyd in Zellen hoffen die Forscher, wichtige Fragen zu seiner Rolle bei Krankheiten zu beantworten.

Weitere Forschung und Untersuchungen sind erforderlich, um die Doppelnatur von Formaldehyd und seine Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit vollständig zu verstehen. Die von der Universität Leicester entwickelten neuen chemischen Verbindungen stellen ein wertvolles Werkzeug zur Untersuchung dieser komplexen Chemikalie dar.

Quelle: University of Leicester – Chemical Science (DOI: 10.1039/D3SC02867D)