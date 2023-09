NASA-Kapsel mit Asteroidenproben landet in der Wüste von Utah, Queensland. Wissenschaftler sammeln Daten

By

Neun Wissenschaftler aus Queensland werden eine wichtige Rolle bei der Untersuchung einer NASA-Kapsel spielen, die Proben eines 4.5 Milliarden Jahre alten Asteroiden enthält, der in der Wüste von Utah landen soll. Die Kapsel, Teil der OSIRIS-REx-Mission der NASA, enthält etwa 250 Gramm Gestein, das im Jahr 2020 vom erdnahen Asteroiden Bennu gesammelt wurde. Dies ist das erste Mal, dass die Vereinigten Staaten eine Probe von einem Asteroiden gesammelt haben, während Japan bereits zuvor ähnliche Untersuchungen durchgeführt hat Missionen in den Jahren 2018 und 2010. Die gesammelte Probe wird wertvolle Einblicke in die Entstehung der Erde und des Sonnensystems liefern.

Die Wissenschaftler aus Queensland werden Daten vom Abstieg der Kapsel sammeln, wenn sie mit einer Geschwindigkeit von 12 Kilometern pro Sekunde wieder in die Erdatmosphäre eintritt und dabei eine Oberflächentemperatur von bis zu 3,000 Grad Celsius erreicht. Diese Daten werden für die Verbesserung des Designs zukünftiger Raumfahrzeuge von entscheidender Bedeutung sein, wobei der Schwerpunkt auf der Reduzierung des Gewichts der Kapseln liegt. Die Wissenschaftler äußern ihre Aufregung und Nervosität über die Mission, da sie verschiedene Herausforderungen mit sich bringt, beispielsweise einen Wiedereintritt bei Tageslicht.

Ingenieur Jeremy Moran, einer der an der Verfolgung der Kapsel beteiligten Wissenschaftler, beschreibt die Zusammenarbeit mit der NASA als einen wahrgewordenen Traum. Er glaubt, dass die Erfassung realer Daten aus dem Wiedereintrittsprozess von entscheidender Bedeutung ist, da solche Missionen nur einmal in einem Jahrzehnt stattfinden. Die Wissenschaftler aus Queensland werden an Bord der Flugzeuge wissenschaftliche Geräte bedienen und wertvolle Daten vom Abstieg der Kapsel erfassen.

Neben den Wissenschaftlern aus Queensland werden auch Forscher verschiedener Organisationen an der Mission teilnehmen, darunter die Japan Aerospace Exploration Agency, die Universität Stuttgart und die University of Queensland. Diese gemeinsame Anstrengung zielt darauf ab, unser Verständnis des Sonnensystems zu erweitern und das Design von Raumfahrzeugen voranzutreiben.

Quelle: Nicht angegeben.