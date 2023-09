Der Astronaut Frank Rubio bricht den Rekord für die längste Weltraumreise eines Amerikaners

Der aus Miami stammende Astronaut Frank Rubio wird einen wichtigen Meilenstein erreichen, indem er der amerikanische Astronaut mit der längsten Raumfahrt der Geschichte wird. Nach Abschluss des NASA-Astronautenprogramms im Jahr 2019 startete Rubio am 21. September 2022 seine erste Weltraumreise. Bis Donnerstag wird er beachtliche 371 Tage im Weltraum verbracht haben und damit den bisherigen Rekord von 355 Tagen von Mark Vande Hei übertreffen . Rubios Expedition war eine Mischung aus Herausforderungen und Belohnungen, mit emotionalen Momenten und großen beruflichen Erfolgen.

In einem Interview von der Internationalen Raumstation aus drückte Rubio seine Dankbarkeit dafür aus, sein Büro und sein Team bei dieser monumentalen Mission vertreten zu haben. Er erkannte die Schwierigkeit der Reise an, betonte aber auch die Erfüllung und Ehre, die sie ihm bereitete. Ursprünglich erwartete Rubio eine sechsmonatige Mission, doch aufgrund eines Kühlmittellecks in der Raumsonde, an der er sich befand, war eine normale Rückkehr zur Erde unmöglich. Daraufhin hat die russische Raumfahrtbehörde ein unbemanntes Raumschiff geschickt, um Rubio und die beiden Kosmonauten, mit denen er sich die Raumstation teilt, zurückzuholen.

Während der gesamten Mission nutzte Rubio verschiedene Bewältigungsmechanismen, unter anderem blieb er positiv, blieb mit seinen Lieben zu Hause in Kontakt und verließ sich auf die Unterstützung seines Teams. Trotz der Herausforderungen, mit denen man konfrontiert ist, ist Rubio davon überzeugt, dass, sobald man sich einer Mission verschrieben hat und die intensive zweijährige Ausbildung absolviert hat, ein Pflicht- und Verantwortungsgefühl überhandnimmt.

Bevor er Astronaut wurde, diente Rubio als Oberstleutnant in der US-Armee und sammelte wertvolle Erfahrungen als Kampfsoldat und Pilot. Darüber hinaus ist er promovierter Mediziner und zertifizierter Hausarzt und Flugchirurg.

Im Hinblick auf seine Rückkehr zur Erde räumte Rubio ein, dass es einige Zeit dauern würde, bis sich sein Körper wieder an die Schwerkraft gewöhnt hätte. Es kann zwischen zwei und sechs Monaten dauern, bis er seine normale Beweglichkeit wiedererlangt und sein Gewicht problemlos tragen kann.

Rubios am meisten erwartete Momente nach seiner Rückkehr drehen sich um das Wiedersehen mit seiner Familie, das Genießen der Ruhe in seinem Hinterhof und den Genuss eines frischen Salats. Seine bemerkenswerte Reise dient als Inspiration für zukünftige Raumfahrer und unterstreicht den Einsatz und die Opfer, die Astronauten für den Fortschritt von Wissenschaft und Forschung bringen.

