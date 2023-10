Neue Entdeckungen enthüllen ein jahrzehntelanges Rätsel: Der Täter hinter dem Absterben von Kiefern

Kiefern in der südafrikanischen Provinz Westkap leiden seit über vier Jahrzehnten unter einer mysteriösen Wurzelkrankheit. Zunächst richteten die Forscher ihren Finger auf den wurzelinfizierenden Phytophthora cinnamomi, einen Krankheitserreger, der dafür bekannt ist, unzähligen Pflanzenarten Schaden zuzufügen. Weitere Untersuchungen ergaben jedoch, dass der wahre Übeltäter der Pilz Leptographium serpens war, der von Insekten übertragen wurde und in Südafrika bisher nicht bekannt war.

Trotz Zweifeln an der Fähigkeit von L. serpens, die Krankheit auszulösen, setzten die Forscher ihre Suche nach Antworten fort. Durch die Lagerung von Proben der betroffenen Bäume aus den 1980er Jahren hofften sie, dass Fortschritte in der Technologie eines Tages einen Durchbruch bringen würden. Dieser Tag kam im Jahr 2023, als die DNA-Sequenzierungstechnologie es Molekularmykologen ermöglichte, den wahren Schuldigen hinter dem Kiefernsterben zu identifizieren: Rhizina undulata.

R. undulata, auch als „Kaffeefeuerpilz“ bekannt, ist dafür berüchtigt, in Europa Baumkrankheiten und den Tod von Bäumen zu verursachen. Interessanterweise wird dieser Pilz durch starke Hitze aktiviert, beispielsweise durch Feuer, die Camper beim Kaffeebrühen in einem Wald machen. In Südafrika kommt R. undulata häufig nach Waldbränden oder bei der Rodung von Bäumen auf Plantagen vor.

Der Auslöser, der R. undulata in den Plantagen am Westkap aktivierte, bleibt ein Rätsel. Allerdings vermuten Forscher, dass der sandige und saure Boden, in den die Bäume gepflanzt wurden, eine Rolle gespielt haben könnte. Es hat sich gezeigt, dass saurer Boden das Wachstum von R. undulata in Laborumgebungen fördert. Auch die Hitzestrahlung von Quarzgesteinen in der Region könnte den Pilz aktiviert haben.

Die Identifizierung von R. undulata als wahrem Übeltäter löst nicht nur ein jahrzehntelanges Rätsel, sondern liefert auch wertvolle Daten für das Verständnis der Biologie des Pilzes. Dieses Wissen könnte in Zukunft zu besseren Kontrollstrategien führen, insbesondere in anderen Kiefernplantagen in Südafrika.

Diese Studie betont die Bedeutung der wissenschaftlichen Untersuchung des Patienten und der kontinuierlichen Entwicklung fortschrittlicher Techniken. Es unterstreicht auch die Notwendigkeit, verschiedene Pilzkulturen über längere Zeiträume hinweg zu erhalten, da sie unschätzbare Erkenntnisse liefern und zur Erforschung von Mikroben beitragen können, die über traditionelle Artenbeschreibungen hinausgehen.

FAQ:

F: Was hat das Absterben der Kiefern in der südafrikanischen Provinz Westkap verursacht?

A: Eine mysteriöse Wurzelkrankheit führte zum Absterben der Kiefern.

F: Was wurde ursprünglich als Ursache der Krankheit angesehen?

A: Zunächst wurde der Wurzelinfizierende Phytophthora cinnamomi vermutet.

F: Wer wurde schließlich als der wahre Täter identifiziert?

A: Der Pilz Rhizina undulata wurde als der wahre Übeltäter identifiziert.

F: Was hat den Pilz in den Plantagen am Westkap ausgelöst?

A: Der genaue Auslöser bleibt unbekannt, aber der saure Boden und/oder die Hitze von Quarzgestein sind mögliche Faktoren.

F: Wie wird diese Entdeckung in Zukunft helfen?

A: Das Verständnis der Biologie von Rhizina undulata kann zu verbesserten Bekämpfungsstrategien für ähnliche Ausbrüche in Kiefernplantagen führen.