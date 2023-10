Wissenschaftler entdecken potenziellen Schlammsee auf dem Mars

Wissenschaftler haben Hinweise auf einen ihrer Meinung nach ehemaligen Schlammsee auf dem Mars gefunden, der wertvolle Hinweise bei der Suche nach Anzeichen früheren Lebens auf dem Planeten liefern könnte. Die Studie konzentrierte sich auf Hydraotes Chaos, eine Region mit Chaos-Terrain auf dem Mars, die aus Bergen, Kratern und Tälern besteht. Forscher analysierten Bilder, die vom Mars Reconnaissance Orbiter der NASA aufgenommen wurden, und identifizierten einen flachen Bereich innerhalb von Hydraotes Chaos, der Anzeichen von Sedimenten und Schlamm aufwies, die von unterhalb der Oberfläche aufsprudelten.

Die Studie legt nahe, dass vor etwa 3.4 Milliarden Jahren ein System von Grundwasserleitern in Hydraotes Chaos zusammenbrach, was zu massiven Überschwemmungen führte, die große Mengen an Sedimenten an der Oberfläche ablagerten. Dieses Sediment könnte bei genauer Untersuchung möglicherweise Biosignaturen früheren Lebens auf dem Mars enthalten. Die Forscher gehen davon aus, dass sich das Sediment im Schlammsee vor etwa 1.1 Milliarden Jahren gebildet hat, lange nachdem das Grundwasser des Mars wahrscheinlich verschwunden war und der Planet unwirtlich geworden war.

Wissenschaftler hoffen, den alten Schlammsee in Zukunft weiter untersuchen zu können, um herauszufinden, wann der Mars bewohnbar gewesen sein könnte und möglicherweise Leben beherbergte. Das Ames Research Center der NASA entwickelt ein Instrument namens EXCALIBR (Extractor for Chemical Analysis of Lipid Biomarkers in Regolith), mit dem Gesteine ​​auf Biomarker, insbesondere Lipide, getestet werden könnten. Es gibt Überlegungen, EXCALIBR auf einer zukünftigen NASA-Mission zum Mond oder zum Mars mitzunehmen, wobei Hydraotes Chaos ein potenzieller Landeplatz für dieses Instrument sein könnte.

Diese Forschung wirft ein neues Licht auf die Möglichkeit, dass der Mars einst Leben beherbergte, und unterstreicht die Bedeutung weiterer Erforschung und Analyse des Marsgeländes. Es bietet spannende Aussichten für zukünftige Missionen, die die Geheimnisse des Mars und mögliche Zeichen früheren Lebens aufdecken wollen.

Quelle: Nature Scientific Reports