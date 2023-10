Die Helligkeit des Satelliten Bluewalker 3 gibt Astronomen Anlass zur Sorge

By

Ein kürzlich gestarteter Satellit namens Bluewalker 3 überstrahlt nun fast jeden Stern am Nachthimmel und löst bei Astronomen Alarm aus. Die Helligkeit dieses Satelliten könnte zusammen mit der zunehmenden Zahl ähnlicher Satelliten, die in Zukunft gestartet werden sollen, irreversible Auswirkungen auf die Erforschung des Kosmos haben.

Einer in der Fachzeitschrift Nature veröffentlichten Studie zufolge hat eine Gruppe von Astronomen herausgefunden, dass Bluewalker 3 heller ist als jeder andere Himmelskörper am Nachthimmel, mit Ausnahme von sieben Sternen, dem Mond, Jupiter und der Venus. Die Autoren der Studie beobachteten Bluewalker 3 130 Tage lang und kamen zu dem Schluss, dass Konstellationen heller und künstlicher Satelliten in einer erdnahen Umlaufbahn die astronomische Forschung behindern könnten.

Bluewalker 3 wurde im September letzten Jahres von AST SpaceMobile gestartet, einem Telekommunikationsunternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, 5G-Konnektivität ohne die Notwendigkeit eines Mobilfunkmastes bereitzustellen. Allerdings übersteigt die Helligkeit des Satelliten den von der Internationalen Astronomischen Union empfohlenen Wert, was bei Astronomen Anlass zur Sorge gibt.

Einer der Mitautoren der Studie, Siegfried Eggl, kommentierte den Trend zu größeren und helleren kommerziellen Satelliten und betonte die Notwendigkeit von Vorschriften, da immer mehr Unternehmen den Start ähnlicher Flotten planen. AST SpaceMobile gab an, mit der NASA und Astronomiegruppen zusammenzuarbeiten, um die in der Studie geäußerten Bedenken auszuräumen.

Dieses Problem der Satelliteninterferenz ist nicht neu. Im März warnten Wissenschaftler vor möglichen Störungen durch Satellitenflotten wie Starlink von SpaceX und forderten Vorschriften zum Schutz der Erforschung des Himmels. Diese Sorge geht auf das Jahr 2019 zurück, als Wissenschaftler erstmals auf die Möglichkeit hinwiesen, dass Satellitenkonstellationen Sterne überschatten.

Die Autoren der Studie haben noch nicht auf Anfragen nach Kommentaren zu diesem Thema geantwortet. Da die Zahl der Satelliten im Orbit weiter zunimmt, bleibt es von entscheidender Bedeutung, ein Gleichgewicht zwischen technologischen Fortschritten und der Wahrung unserer Fähigkeit, das Universum zu erforschen und zu verstehen, zu finden.

