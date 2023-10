Neues KI-System kann Supernovae erkennen und klassifizieren

By

Ein neues KI-System, bekannt als Bright Transient Survey Bot (BTSbot), wurde von Forschern der Northwestern University und anderen Institutionen entwickelt. Dieses KI-System ist in der Lage, Supernovae, eines der faszinierendsten astronomischen Phänomene, autonom zu erkennen und zu klassifizieren.

Traditionell war das Auffinden von Supernovae eine arbeitsintensive Aufgabe, die das manuelle Durchsuchen riesiger Datenbanken erforderte. In den letzten sechs Jahren haben Menschen über 2,000 Stunden damit verbracht, die von spezialisierten Supernova-Jägern gesammelten Daten zu überprüfen. Dieser zeitaufwändige Prozess könnte produktiver genutzt werden.

BTSbot wurde entwickelt, um riesige Datenbanken zu durchsuchen und helle Lichtpunkte zu identifizieren, die Supernovae darstellen. Es ist in der Lage, die von der Zwicky Transient Facility (ZTF) und anderen Supernovae-Jägern gesammelten Daten in Echtzeit zu analysieren.

Wenn BTSbot eine potenzielle Supernova entdeckt, versucht es deren Existenz zu bestätigen und sammelt zusätzliche Daten mit Hilfe automatisierter Programme, wie zum Beispiel des Roboterteleskops SED Machine am Palomar-Observatorium. Die gesammelten Daten werden dann an ein anderes Programm namens SNIascore weitergeleitet, das sich auf die Bestimmung des Supernova-Typs anhand von Spektralanalysen spezialisiert hat.

Die Zusammenarbeit zwischen BTSbot, der SED-Maschine und SNIascore führte zu der erfolgreichen Feststellung, dass es sich bei einer Supernova, bekannt als SN2023tyk, um eine Supernova vom Typ Ia handelte. Dieser Typ tritt auf, wenn ein binärer Partner vollständig explodiert. Die Forscher waren mit der Genauigkeit und Geschwindigkeit der Arbeit von BTSbot zufrieden.

Obwohl die automatisierte KI-gestützte Astronomie noch in den Kinderschuhen steckt, sind die möglichen Auswirkungen vielversprechend. Die Möglichkeit, Studierenden und Professoren, die an der Supernova-Forschung beteiligt sind, eine erhebliche Zeitersparnis zu ermöglichen, ist ein erstrebenswertes Ziel. Da BTSbot immer stärker in die astronomische Gemeinschaft integriert wird, besteht große Vorfreude auf die Entdeckungen, die es mit zunehmender Dateneingabe machen könnte.

